HBR Holdings - Môi trường học tập phát triển bản thân cho các bạn trẻ

Theo số liệu của HBR Holdings năm 2023, có đến 87% ứng viên ứng tuyển vào doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm một môi trường học tập và phát triển bản thân, xếp sau là các yếu tố khác như: Danh tiếng công ty (11%); Thu nhập hấp dẫn (1%);…

Ông Tony Dzung - Chủ tịch HBR Holdings chia sẻ: "Đội ngũ nhân sự hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ, đều là những người có tư duy và tầm nhìn xa. Họ luôn tìm kiếm môi trường rèn năng lực lõi - được đào tạo sâu về chuyên môn, cũng như học hỏi các kỹ năng để trở thành lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tổ chức. Xu hướng này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, cần phải xây dựng văn hóa đào tạo nhân tài từ bên trong".

Trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Ban Lãnh đạo của HBR Holdings luôn tâm niệm "Tài sản quý giá nhất là con người, đặc biệt là người tài". Có thể nói, ngoài các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ không thua kém nhiều tập đoàn lớn, HBR đẩy mạnh việc phát triển và nuôi dưỡng nhân tài, đề cao nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi. Được biết, với hơn 70% lực lượng lao động Gen Z, Tổng Công ty luôn chú trọng tới trải nghiệm của nhân sự, hỗ trợ người trẻ khai phá tiềm năng, chuyển hóa toàn diện về thân - tâm - trí.

Unlock Your Power ra đời và trở thành một nét văn hoá cốt lõi thể hiện qua những hoạt động thường niên, xuyên suốt trong năm của HBR Holdings. Theo thống kê từ chương trình năm 2022, toàn thể đội ngũ đã bứt phá với thành tích 25.866km, vượt xa so với mục tiêu đề ra 10.000km. Tinh thần vượt ngưỡng, không ngừng nâng chuẩn bản thân còn được lan tỏa rộng rãi đến các thương hiệu thành viên của Tổng Công ty. Được biết, năm 2023, cộng đồng giảng viên, trợ giảng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster cũng đã hoàn thành trọn vẹn chặng 1 của thử thách và xuất sắc đạt 27.000 km sau 2 tháng rèn luyện, vượt 7.000 km so với cam kết ban đầu.

Đây là tiền đề để cùng năm đó, HBR Holdings đã tổ chức thành công chương trình chinh phục "nóc nhà thứ hai của Đông Dương" - đỉnh núi Putaleng (độ cao 3.049m) đầy thách thức với độ khó gấp 5 lần đỉnh núi Fansipan.

Putaleng: 90 ngày xây dựng văn hóa học tập, vượt ngưỡng và kỷ luật

Tiếp nối tinh thần vượt ngưỡng, hành trình Unlock Your Power 2024 "sở hữu" nhiều trải nghiệm thực tế, giàu cảm xúc, bao gồm: Rèn luyện thể lực 60 ngày; Cuộc thi phát hiện và giải quyết vấn đề: "Raise Your Alarm"; Chương trình Leader Camp - Thử thách năng lực, ý chí xuyên suốt 4 ngày 3 đêm; Chinh phục đỉnh núi Kỳ Quan San hùng vĩ…



Cuối tháng 3 vừa qua, Lễ ra quân mở đầu chương trình đã diễn ra trong không khí hào hứng và bùng nổ. Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc được ông Tony Dzung cùng các đội trưởng thực hiện, chính thức khởi động hành trình 60 ngày tranh tài sôi nổi với quyết tâm đem lại thành tích cao nhất cho đội nhóm, từ đó ghi dấu ấn rực rỡ của niềm vinh quang và chiến thắng chính mình.

Tại buổi lễ, nhân viên HBR Holdings và các doanh nghiệp trong cộng đồng Business Master còn được lắng nghe nhiều kiến thức bổ ích về dinh dưỡng và thể lực từ những diễn giả uy tín như: Đại tá, Thạc sĩ, Bác sĩ CK1 Nguyễn Thái Biềng - Giảng viên Học viện Quân y; CEO Đặng Thị Trà Giang - Giám đốc hệ thống phân phối các sản phẩm dinh dưỡng BeHapy; Huấn luyện viên Nguyễn Quang Vinh - Quản lý và phụ trách chuyên môn các chuỗi phòng tập lớn: Elite Fitness, Leo Fitness, FitCity; Huấn luyện viên Phạm Minh Công - Chuyên viên Đào tạo và Quản lý chất lượng tại FitCity.

Có thể nói, Unlock Your Power đã tạo dựng một môi trường toàn diện để từng cá nhân nâng tầm bản thân, chuyển hoá cuộc đời, từ đó trao giá trị tốt đẹp đến khách hàng, đối tác và cộng đồng. Nét văn hoá cốt lõi này chính là điểm khác biệt giúp HBR Holdings duy trì vị thế trên thương trường và được đông đảo ứng viên lựa chọn để gắn bó và cống hiến.