HBC 2023 - điểm hẹn của fan bóng rổ dịp cuối năm

Các "nam thần" bóng rổ xuất hiện trong mùa giải Hanoi Basketball Championship mùa 2 năm 2023

Hanoi Basketball Championship Brought by VNPAY mùa 2 - HBC 2023 quy tụ 10 đội bóng nam 5 đội bóng nữ đang hoạt động tại Hà Nội. 15 đội bóng sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra những ngôi vị cao nhất của giải - những nhà vô địch sẽ xuất hiện đầu tiên trong danh sách tham gia Chặng Chung kết tổng Vietnam Basketball Championship 2024 diễn ra trong năm tới.

Khán giả sôi động trên khán đài giải đấu Vietnam Basketball Championship Season I diễn ra vào tháng 10.2023 vừa qua

Đến với nhà thi đấu Thanh Trì dịp cuối năm này, người hâm mộ trái bóng cam sẽ được theo dõi những trận đấu cực kì hấp dẫn, những pha bóng nảy lửa giữa những cặp đấu cân tài ngang sức, những khoảnh khắc đầy quyết tâm và nhiệt huyết với sự đóng góp của hàng loạt gương mặt nổi bật trong làng bóng rổ chuyên nghiệp và phủi như Trần Phi Hoàng Long - Long Lu (Thang Long Warriors), Michael Soy (Ba Đình), Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (3F Galaxy), Phạm Thành Nam - Nam Mon (Scorpius)…

Bên cạnh đó còn là sự trải nghiệm hết sức thú vị khi hòa mình trong bầu không khí thể thao sôi động, mạnh mẽ lại được cộng hưởng bởi những màn biểu diễn âm nhạc trẻ trung của các Rapper $A Milo và DJ Malik, cộng hưởng bởi những món ăn, đồ uống độc đáo của một thế hệ hiện đại tràn đầy năng lượng như: bò Okini lúc lắc, bò Okini kimbap cùng khu fanzone xinh xắn. Một trải nghiệm giải trí thoả mãn mọi giác quan, một trải nghiệm "The Revolution".

Cầu thủ Nguyễn Tiến Dương và Đinh Tiến Công thưởng thức đồ ăn tại khu Fanzone của Hanoi Basketball Championship 2023

Để đẩy giới hạn thưởng thức trải nghiệm thể thao giải trí tiệm cận sự hoàn hảo, người hâm mộ có thể lựa chọn hạng ghế Courtside với tầm nhìn sát nhất từng nhịp bóng, từng bước chạy, cảm nhận từng cảm xúc, từng khoảnh khắc, từng nhịp đập trên sân. Kèm theo đó là được phục vụ tận nơi đồ ăn, đồ uống và nhận những món quà lưu niệm ấn tượng của giải đấu.

Mang theo sứ mệnh lan tỏa đam mê trái bóng cam, BTC mong mỏi có thể đưa được trải nghiệm thể thao giải trí đỉnh cao tới đông đảo khán giả nhất có thể. Các khán đài sẽ được mở cửa hoàn toàn miễn phí và giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTVcab: (Kênh ON Sports; App: ON, ON Sports TV; Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ).

Trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào đúng ngày cuối năm 31/12/2023, hứa hẹn sẽ trở thành tụ điểm thưởng thức thể thao, giải trí dành cho giới trẻ. Các bạn có thể mua vé trực tiếp tại trang web: https://newsports.nexpando.vn/

Cổ động viên náo nhiệt tại mùa giải Hanoi Basketball Champion đầu tiên năm 2022.

HBC 2023 by VNPAY chính là dịp cuối năm để người hâm mộ Thủ đô có dịp đến với bóng rổ, đến với đam mê nhiệt huyết, và đến thưởng thức những nét văn hoá đặc trưng, hiện đại của một thế hệ trẻ trung!