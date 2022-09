Hậu tháng "cô hồn", hàng loạt mẫu xe ô tô tăng giá cực mạnh

Nhiều mẫu xe của Kia tăng giá kể từ ngày 1/9 tới đây gồm New Morning, K3, K5, Sorento và Carnival. Tất cả bao gồm 13 phiên bản xe với mức tăng từ 5 - 40 triệu đồng.

Cụ thể, Kia Morning mới (New Morning) tăng từ 10 - 15 triệu đồng cho các phiên bản AT, Premium, GT-Line và X-Line. Sau khi tăng giá, mẫu xe này sẽ có mức giá mới từ 359 - 449 triệu đồng, chênh lệch không nhiều so với đối thủ Hyundai Grand i10 (giá từ 360 - 455 triệu đồng).

Kia K3 cũng tăng giá phiên bản 1.6 Deluxe (bản số sàn), 2.0 Premium và 1.6 Turbo GT từ 10 - 25 triệu đồng. Mẫu sedan hạng D Kia K5 tăng 5 triệu đồng cho phiên bản 2.0 Luxury. Trong khi đó, mẫu SUV hạng D Sorento tăng giá 30 triệu đồng với phiên bản 2.2D Premium AWD.

Kia Carnival là dòng xe tăng giá nhiều nhất trong đợt điều chỉnh này, với mức tăng từ 10 - 40 triệu đồng cho 4 phiên bản, gồm 2.2D Luxury 8 ghế, 2.2D Premium 8 ghế, 2.2D Premium 7 ghế và 3.5G Signature. Sau khi điều chỉnh, giá bán của Kia Carnival từ 1,239 - 1,869 tỷ đồng.

Hầu hết các mẫu xe của thương hiệu Pháp Peugeot tại Việt Nam tăng giá 20 - 40 triệu đồng kể từ 1/9 tới đây. Mức tăng thấp nhất là 3008 Active với 20 triệu đồng. các phiên bản Allure và GT tăng lần 30triệu đồng, kéo giá bán mới dao động 1,039 - 1,259 tỷ đồng.

2008 GT Line tăng 30 triệu đồng, 2008 Active tăng 40 triệu đồng, giá bán 2 bản này là 809 và 879 triệu đồng. Trong khi đó 5008 Allure và 5008 GT đều tăng 40 triệu đồng. Traveller Premium 7S cũng tăng thêm 40 triệu đồng trong đợt điều chỉnh này. Duy nhất mẫu MPV Traveller 7 chỗ bản Luxury không tăng giá, vẫn bán ra ở mức 1,499 tỷ đồng.

Một số hãng không tăng giá bán xe trong thời gian tới, tuy nhiên, nếu khách hàng muốn nhận xe sớm thì phải chấp nhận chi thêm tiền mua phụ kiện.

Lý giải về việc tăng giá bán xe, một số hãng cho biết, do đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí nhập khẩu phụ tùng, linh kiện lắp ráp tăng cao. Chủ đại lý chăm sóc xe tại khu vực phía Nam cho hay, giá phụ tùng và các bộ phận thay thế như lốp xe, dầu động cơ... cũng tăng 10 - 20% so với năm ngoái nên việc tăng giá cũng không phải là điều quá bất ngờ.