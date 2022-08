Hậu ly hôn, Adele vẫn muốn sinh thêm con

Adele mới đây đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle số tháng 9, nhằm chia sẻ về tương lai của mình sau một thời gian chuyển về sống tại Las Vegas (Mỹ). Trong đó, nữ ca sĩ khẳng định đang vô cùng hạnh phúc với người yêu hiện tại và mong muốn có thể kết hôn cũng như có thêm con trong thời gian tới.

"Tôi chắc chắn muốn sinh thêm con rồi", giọng ca Easy On Me không ngần ngại trả lời, "Tôi là một bà nội trợ và là một người theo tư tưởng mẫu hộ, do đó một cuộc sống ổn định sẽ giúp tôi sáng tác nhạc. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nghĩ được đến Vegas thôi. Tôi muốn làm được điều này".

Adele trên bìa tạp chí ELLE số tháng 9/2022. (Ảnh: ELLE)

Ở thời điểm hiện tại, Adele đã ly hôn với chồng cũ Simon Konecki sau 2 năm kết hôn và 7 năm bên nhau. Cả hai có chung một người con trai là Angelo 9 tuổi. "Họa mi nước Anh" sau khi ly hôn đang hẹn hò với bạn trai mới Rich Paul. Nữ ca sĩ hạnh phúc đến mức đã suy nghĩ tới việc kết hôn một lần nữa.

"Tôi vẫn chưa cưới đâu", Adele chia sẻ về lời đồn đoán giữa cô và bạn trai hiện tại, "Tôi chỉ là đang yêu vô cùng nhiều mà thôi. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế này. Có lẽ tôi hạnh phúc cứ như thể mình đã kết hôn vậy".

Adele được cho là bắt đầu hẹn hò với Rich Paul vào tháng 7/2021. Tuy nhiên, kể từ đó, nhiều tin đồn về việc cặp đôi chia tay đã nổ ra khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã công khai đăng tải những hình ảnh của mình bên bạn trai để dập tắt mọi tin đồn này.

