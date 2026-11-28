Trong tâm thư vừa đăng tải, Hậu Hoàng tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại

Những ngày qua, đông đảo sao Việt và khán giả đồng loạt hướng về Hậu Hoàng để gửi những lời động viên sau khi cô chia sẻ mắc ung thư máu. Cô cho biết chỉ mới phát hiện bệnh cách đây ít ngày, bản thân rơi vào trạng thái khủng hoảng và suy sụp.

Bên cạnh những lời hỏi thăm trên mạng xã hội và qua tin nhắn, một số người bạn thân cũng trực tiếp đến bệnh viện để động viên Hậu Hoàng. Tối 27/11, nữ YouTuber tiếp tục có chia sẻ mới về tình hình hiện tại. Cô tiết lộ Diệu Nhi đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội ngay khi biết tin, trong khi Dương Hoàng Yến cũng từ Quảng Trị vào để ở bên, tâm sự cùng mình.

Tuy nhiên, hiện tại Hậu Hoàng không thể tiếp tục đón những người bạn đến thăm trực tiếp. Cô cho biết về tình hình điều trị hiện tại: "Rất nhiều anh chị em bạn bè muốn vào thăm nhưng hiện tại em đã chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc nên không được vào thăm nữa ạ, nhưng tình yêu của mọi người em thật sự rất trân trọng và biết ơn".

Hậu Hoàng được Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi đến thăm ngay khi biết cô bị bệnh. Hiện tại, Hậu Hoàng được chuyển vào phòng vô khuẩn, hạn chế tiếp xúc với mọi người

Trước đó, Hậu Hoàng cho biết cô đang ở bệnh viện để bắt đầu quá trình điều trị. Nữ YouTuber chia sẻ đã đọc hết bình luận, tin nhắn và những bài đăng mà mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, do phải tiêm và truyền liên tục mỗi ngày, tay cô khá đau, không thể cầm điện thoại để trả lời từng người.

Hậu Hoàng cũng tiết lộ bản thân xúc động đến mức khóc thút thít suốt đêm sau khi đọc những lời động viên. Cô viết: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm, hôm qua đọc xong xúc động quá, nằm khóc thút thít không ngủ được". Thậm chí, nữ YouTuber còn xin một viên thuốc ngủ vì không thể chợp mắt. Cô tâm sự: "Đêm phải gọi mẹ ơi cho con 1 viên thuốc ngủ để con đi ngủ với".

Trước đó, Hậu Hoàng cho biết cô khóc nhiều vì những tình cảm, động viên của mọi người dành cho mình

Hậu Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh "Thánh nữ nhạc chế" nhờ những video có nội dung hài hước, gần gũi và cách thể hiện đầy năng lượng. Nhiều sản phẩm của cô từng tạo hiệu ứng lớn trên YouTube như Những Chị Đại Học Đường, Tuổi Thơ Tôi, Chị Em Cây Khế, Lùn Thì Sao?, Bạch Tuyết Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể, Nhậu Cũng Là 1 Đam Mê, Chuyện Nghề Shipper, Tấm Cám Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể và Bà Bán Cá Và Con Cá Trê. Nhiều video trong số này đạt hơn 100 triệu lượt xem.

Những năm gần đây, Hậu Hoàng tiếp tục mở rộng hoạt động khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Sao Nhập Ngũ và Chị Đẹp Đạp Gió. Đặc biệt, khi nhận lời tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, cô từng chia sẻ bản thân mất gần một tuần suy nghĩ trước khi quyết định đồng ý. Đây là cơ hội để nữ YouTuber thử thách chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng mới.

Ngoài các chương trình truyền hình, Hậu Hoàng cũng tập trung phát triển con đường âm nhạc, ra mắt một số MV và duy trì hoạt động sáng tạo nội dung. Hiện tại, kênh YouTube của cô sở hữu khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký, trong khi trang Facebook có khoảng 4,1 triệu người theo dõi.