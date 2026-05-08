Hậu giảm 12 cân, Uyển Ân nhập hội "mỹ nhân có bóng lưng đẹp nhất showbiz"

Uyển Ân là một trong những mỹ nhân có màn “lột xác” gây bất ngờ nhất Vbiz thời gian gần đây. Sau khi giảm thành công 12kg, nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc, vóc dáng thon gọn thấy rõ và thần thái cũng thăng hạng mạnh mẽ. Người đẹp sinh năm 1999 giờ đây diện outfit nào cũng đẹp mê mẩn, càng chuộng những thiết kế ôm dáng, cắt xẻ khéo léo, cô lại càng thêm bùng nổ visual, khéo khoe lợi thế hình thể vừa quyến rũ vừa sang chảnh hút mắt.

Mới đây, Uyển Ân tiếp tục gây sốt khi xuất hiện tại một sự kiện trong thiết kế đầm đen hai dây. Nữ diễn viên dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ thiết kế váy xẻ sâu táo bạo, giúp cô khoe trọn lưng trần trắng mịn, thanh mảnh và nuột nà không tì vết. Bức ảnh khoe tấm lưng ngọc ngà của Uyển Ân hiện đang viral khắp cõi mạng, được chị em rần rần xuýt xoa khen ngợi. Có thể thấy sau màn giảm cân ngoạn mục, vóc dáng đến style của Uyển Ân đều "level up", mặc gì cũng đẹp phát sáng, không hổ danh là "IT Girl" của showbiz Việt.

Thiết kế mà Uyển Ân chọn diện là kiểu đầm đen tối giản với phom ôm body, nổi bật với phần lưng xẻ sâu cực quyến rũ. Outfit này không chỉ giúp tôn dáng, khoe eo thon và lưng trần thanh mảnh mà gam màu đen trơn còn rất dễ mặc, không kén da hay kén phong cách. Chị em nếu mê kiểu váy này hoàn toàn có thể tìm những thiết kế tương tự để diện đi tiệc, đi du lịch, vừa sang chảnh vừa lên hình cực hút mắt.

Nguồn ảnh: TikTok @meomayman6888

Ở style đời thường, Uyển Ân cũng chăm diện những thiết kế khoe lưng, outfit nào cũng ghi điểm ấn tượng vì vừa đẹp vừa trendy. Trong chuyến du lịch Phan Thiết, nữ diễn viên chọn diện áo yếm với thiết kế dây ngang lưng đầy gợi cảm, mix cùng quần jeans tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa năng động.

Trong một outfit khác, Uyển Ân chỉ diện combo đơn giản gồm áo hai dây và chân váy nhưng vẫn đủ sức khoe dáng đầy cuốn hút nhờ thiết kế xẻ sâu ở phần lưng. Cách mix match không quá cầu kỳ với những item quen thuộc nhưng lại giúp nữ diễn viên tôn trọn vóc dáng thon gọn cùng bờ lưng thanh mảnh. Hè này, chị em muốn làm mới phong cách có thể thử thêm những kiểu áo hở lưng hoặc váy cut-out nhẹ nhàng để mang đến tổng thể điệu sang mà vẫn cực kỳ hút mắt như Uyển Ân.

Diện váy ngắn dài tay, Uyển Ân vẫn ưu ái những thiết kế cut-out ở phần lưng để tạo điểm nhấn cho tổng thể outfit. Chính chi tiết nhỏ này giúp set đồ thêm cuốn hút, vừa khoe khéo tấm lưng thanh mảnh vừa mang đến cảm giác gợi cảm nhưng không hề phô phang.