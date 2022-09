Hậu chia tay, Kim Kardashian vẫn ca ngợi tình cũ

Trong buổi phỏng vấn mới đây với tạp chí Interview, Kim Kardashian đã không ngần ngại nhắc về tình cũ của mình Pete Davidson - người mà cô mới chỉ chia tay cách đây hơn 1 tháng.

"Pete là một chàng trai dễ thương. Anh ấy là một người tốt, giờ rất hiếm để gặp được một người tốt như anh ấy. Tôi rất háo hức và mong được biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo", ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, khán giả đã rất bất ngờ khi có vẻ như cả hai không có hiềm khích hậu chia tay. Trước đó, theo nguồn tin của People, nguyên nhân dẫn đến việc "đường ai nấy đi" không phải do cặp đôi hết tình cảm, mà là do lịch trình quá bận rộn. "Một phần lí do họ quyết định chia tay là vì quá bận. Cả hai đều phải di chuyển mọi lúc và việc duy trì mối quan hệ trở nên khó khăn", nguồn tin chia sẻ.

Trong 9 tháng hẹn hò, bà mẹ 4 con thậm chí từng suy nghĩ tới việc phát triển một mối quan hệ nghiêm túc với người bạn trai mới của mình. Kim hạnh phúc và phát cuồng vì bạn trai", nguồn tin của People cho biết. "Anh ấy đối xử với cô ấy vô cùng tốt. Anh ấy luôn bảo vệ Kim, hỗ trợ Kim nhất có thể. Kim đang thực sự sống chuỗi ngày hạnh phúc nhất".

Pete Davidson đánh dấu mối tình đầu tiên của Kim Kardashian kể từ khi nữ doanh nhân ly hôn với Kanye West. Cặp vợ chồng cũ có với nhau 4 người con: North 9 tuổi, Saint 6 tuổi, Chicago 4 tuổi và Psalm 3 tuổi.

