Harry và Meghan tốn triệu đô làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy

Kể từ khi chuyển tới California (Mỹ) sinh sống, Vương tử Harry và Meghan Markle rất bận rộn với công việc: từ quay phim tài liệu Netflix, phát hành podcast trên nền tảng Spotify trực tuyến cho tới viết sách trẻ em. Giờ đây, cặp đôi lại có thêm dự án mới liên quan đến làm phim.

Bước đột phá mới trong sự nghiệp

Theo The Sun, nhà Sussex đã sở hữu bản quyền của cuốn tiểu thuyết bán chạy, Meet Me At The Lake và sẵn sàng chuyển thể thành phim trên Netflix. Hiện tại họ đang lên kế hoạch để sản xuất bộ phim này.

Các chuyên gia ước tính, số tiền bản quyền của cuốn tiểu thuyết có thể lên tới 3 triệu bảng (gần 91 tỷ VNĐ). Được biết, công ty Archewell Productions của Harry và Meghan phải trả 80 triệu bảng (2.418 tỷ VNĐ) để chuyển thể tiểu thuyết sang phim, theo thỏa thuận của họ với Netflix. Đây là một động thái mới kể từ khi cặp đôi hủy bỏ hợp đồng trị giá 16 triệu bảng (483 tỷ VNĐ) với Spotify.

Cuốn tiểu thuyết tình cảm được tác giả người Canada, Carley Fortune phát hành vào tháng 5/2023, sau đó trở thành cuốn sách bán chạy. Nội dung cuốn sách kể về những vết thương thời thơ ấu do mất cha mẹ, sức khỏe tinh thần và trầm cảm sau sinh. Đây là những vấn đề mà cả Harry và Meghan đều từng trải qua. Về phần Harry, anh đã trải qua nỗi đau mất mẹ khi Vương phi Diana qua đời trong tai nạn xe năm 1997. Còn Meghan thì từng bị trầm cảm sau khi hạ sinh cậu bé Archie.

Meet Me At The Lake cũng tái hiện lại cuộc sống trước khi bước chân vào hoàng gia của Meghan, lấy bối cảnh ở Toronto (Canada), nơi cô đóng phim Suits. Đặc biệt, câu chuyện còn kể về một cặp đôi, gặp gỡ và yêu nhau ở độ tuổi 30, giống với chuyện tình của Harry và Meghan.

Tác giả Carley Fortune và bìa cuốn sách

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ hai của Carley, cô mô tả nội dung cuốn sách về “những ngã rẽ bất ngờ trong đời, nằm ngoài dự đoán của mỗi người”. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã bán được 37.000 bản chỉ trong tuần đầu phát hành vào tháng 5. Ngoài ra, cuốn sách còn đứng trong top 10 sách bán chạy New York Times Best Sellers List trong 2 tuần liên tiếp.



Carley rất hâm mộ nhà Sussex. Vào năm 2018, cô từng thức dậy vào lúc 4 giờ sáng theo dõi đám cưới của cặp đôi tại Nhà nguyện St. George ở Windsor (Anh). Sau khi thấy tân nương Meghan mặc bộ váy cưới do Clare Waight Keller thiết kế, cô đã đăng tải lên Twitter: “Meghan đang đến nhà nguyện và tôi rất xúc động”. Ngoài ra, Carley còn là fan của bộ phim Suits, cô cho rằng đó là một bước ngoặt đột phá trong sự nghiệp của Meghan.

Động thái khôi phục lại danh tiếng?

Dự án đánh dấu bước đột phá đầu tiên, khi cặp đôi quyết định bước sang lĩnh vực sản xuất, mặc dù cả hai từng sản xuất chương trình truyền hình và phim tài liệu trong nhiều năm qua.

Chuyên gia quan hệ công chúng Mark Borkowski cho rằng, động thái này của Harry và Meghan là một nỗ lực nhằm vực dậy sự nghiệp truyền thông đang trên đà lao dốc của cặp đôi.

Kể từ khi rời Vương thất, nhà Sussex đã gặp không ít khó khăn, trở ngại, bao gồm đánh mất quan hệ đối tác với Spotify. Cặp đôi cũng phải chật vật để tìm được chỗ đứng trong Hollywood dù trước đó Meghan từng có một vai diễn đáng nhớ trong phim Suits.

Harry và Meghan đang nỗ lực khôi phục lại danh tiếng

Nguồn: Hello Magazine, The Sun