Hoàng tử Harry bị Hoàng gia Anh xóa danh hiệu

(Ảnh: Getty Images)

Hoàng gia Anh đã chính thức xóa danh hiệu của Hoàng tử Harry khỏi trang web hoàng tộc. Động thái này xảy ra sau 3 năm kể từ khi vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan từ bỏ chức danh Hoàng gia của mình.

Cụ thể, theo như New York Post, các nhân viên của Cung điện đã lặng lẽ xóa danh hiệu "Hoàng thân" khỏi trang hồ sơ của Hoàng tử Harry. Tên của hai vợ chồng Harry và Meghan cũng được chuyển xuống cuối trang chính của cả gia đình, phía dưới các thành viên Hoàng gia. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn được đứng phía trên Hoàng tử đang bị thất sủng Andrew.

Trước khi có phần cập nhật mới nhất này, Harry vẫn gọi là Hoàng tử và được coi là con trai út của Hoàng tử xứ Wales. Đây là danh hiệu của Vua Charles III trước khi nó được trao cho Harry.

(Ảnh: Getty Images)

Thực tế là Harry và Meghan đã từ bỏ danh hiệu hoàng tộc của mình sau khi rút lui vào năm 2020 và chuyển tới sống Mỹ. Tuy vậy, trong những sự kiện lớn, cặp đôi vẫn được Hoàng gia Anh mời tới tham dự và vẫn được gọi là Hoàng tử, Công nương xứ Wales.

Với thay đổi này, Harry và Meghan có vẻ như không quá quan tâm. Nguyên nhân là do họ đang hướng sự chú ý và tập trung vào Hollywood sau khi rời bỏ cuộc sống hoàng gia. Ở thời điểm hiện tại, cả hai được cho là đang hợp tác cùng Netflix để sản xuất một bộ phim chuyển thể từ cuốn sách mang tên Meet Me at the Lake. Đây cũng là bước đi tiếp theo của hai vợ chồng nhằm tập trung cho sự nghiệp tại Hollywood.

Nguồn: NY Post