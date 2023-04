Harry Styles bị nghi "bắt cá 2 tay" với thiên thần nội y và tình cũ G-Dragon

Sau khi chia tay Olivia Wilde, Harry Styles vướng nhiều tin đồn tình ái với những mỹ nhân showbiz. Mới đây nhất, nam ca sĩ bị bắt gặp hôn đắm đuối "thiên thần nội y" Emily Ratajkowski tại Tokyo, Nhật Bản vào đêm ngày 25/3. Theo People, cặp đôi là bạn bè và đã có 1 thời gian tìm hiểu nhau từ trước.

Tuy nhiên đến nay, Mirror đã tung ra loạt ảnh Harry Styles đi chơi với người mẫu Kiko Mizuhara vào 6h sáng ngày 26/3, chỉ vài tiếng sau khi anh hôn Emily Ratajkowski. Chủ nhân bản hit As It Was diện nguyên bộ quần áo anh mặc lúc hôn "thiên thần nội y", còn tình cũ G-Dragon nổi bần bật trên phố với mái tóc hồng. Trong lúc bước đi, cả 2 nhiều lần ghé sát vào người đối phương.

Vừa hôn Emily Ratajkowski say đắm,...

... Harry Styles liền bị bắt gặp hẹn hò với Kiko Mizuhara chỉ vài tiếng sau đó

Điều này khiến netizen rộ lên nghi vấn Harry Styles "bắt cá 2 tay", nhập nhằng tình cảm với nhiều người. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực cựu thành viên One Direction, cho rằng anh chỉ đi chơi với bạn bè bình thường. Phía nam ca sĩ hoàn toàn im lặng trước những tin đồn tình cảm.

Nguồn tin thân cận cho biết Emily Ratajkowski đang rất hối hận vì đã hôn Harry Styles. Cô và Olivia Wilde là bạn thân, nên hành động của nữ người mẫu là sự phản bội đối với niềm tin của Olivia. Được biết, Emily đang xin Olivia tha thứ vì không muốn nụ hôn bột phát ảnh hưởng đến cả 3.

Harry Styles không lên tiếng về các tin đồn tình ái với Emily Ratajkowski và Kiko Mizuhara

Nguồn: Mirror