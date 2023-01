Góc ê chề: Harry Styles rách quần đúng chỗ hiểm trước mặt tình trong mộng, Kylie Jenner và loạt sao đình đám

Mới đây, Harry Styles đã tổ chức concert hoành tráng ở Inglewood, California (Mỹ). Rất đông khán giả tới xem cựu thành viên One Direction trình diễn, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Aniston, Kylie Jenner, MC đình đám Ellen DeGeneres và nam diễn viên Trevor Noah.

Nhưng trong đêm diễn vừa qua, Harry Styles đã gặp phải 1 tình huống "dở khóc dở cười" trước đông đảo khán giả và những nghệ sĩ tới xem concert. Khi đang say sưa trình diễn ca khúc Music for a Sushi Restaurant, cựu thành viên One Direction bỗng có phút giây cao hứng khi bất ngờ khuỵu gối và dang rộng vòng tay như muốn ôm khán giả vào lòng. Cũng trong khoảnh khắc đó, chiếc quần của nam ca sĩ bỗng bị bục ra 1 mảng ngay vị trí nhạy cảm. Harry Styles thoạt đầu khá sốc nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để che đi vết rách, đồng thời ra hiệu cho ê-kíp ứng cứu.

Harry Styles rách quần ngay đúng chỗ hiểm...

... trước sự chứng kiến của khán giả và dàn sao gồm Jennifer Aniston, Kylie Jenner,…

Ban đầu anh tỏ ra khá sốc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để giải quyết tình huống hớ hênh

Nam ca sĩ đình đám quấn khăn quanh chiếc quần gặp sự cố và tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời

Sau đêm diễn, người hâm mộ tập trung vào chi tiết nữ minh tinh Jennifer Aniston chứng kiến hình ảnh hớ hênh của Harry Styles và trêu trọc nam ca sĩ, bởi trong quá khứ, anh không hề giấu giếm sự ái mộ dành cho nữ diễn viên Friends. Theo đó, trong buổi phỏng vấn với Ellen DeGeneres hồi tháng 1/2020, giọng ca As It Was đã chọn Jennifer Aniston là nghệ sĩ đầu tiên khiến anh rung rinh.

Nhiều khán giả bình luận hài hước về sự cố vừa qua của cựu thành viên One Direction theo những cách khác nhau: "Crush của Harry Styles cũng tới xem buổi diễn, và Harry đã gặp sự cố lộ hàng trước mặt cô ấy", "Tôi mà là Harry, chỉ nghĩ tới chuyện rách quần trước mặt Jennifer Aniston thôi là đã làm cho tôi muốn giải nghệ sớm rồi",…

Giọng ca As It Was chọn Jennifer Aniston là nữ nghệ sĩ đầu tiên khiến anh rung động

Nguồn: Pagesix