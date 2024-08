Hari Won lại bị "ném đá" vì một chuyện nói mãi

Tối 27/7, chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố - Street Woman Fighter đã chính thức phát sóng tập đầu tiên trên kênh HTV7. Chương trình có 6 nhóm thành viên tham gia gồm: F.E.D, HANOI X GIRLS, OOPS!, SALAD, SO FIRE, SS WARRIORZ.

Trong tập 1, các thành viên bày tỏ sự phấn khích bởi phòng căn cứ được thiết kế riêng theo màu và logo của nhóm. Mở màn cho trận battle giữa các nhóm nhảy, các giám khảo Diệp Lâm Anh, Wootae và Hari Won cũng trổ tài thể hiện solo dance trước dàn thí sinh của chương trình.

Đáng chú ý, Hari Won lại bị chỉ trích sau khi tập đầu tiên Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố lên sóng. Nguyên do vì cư dân mạng cho rằng cô để lộ khả năng còn yếu kém ở ngay phần solo dance. Các động tác của bà xã Trấn Thành được nhận xét rằng chưa mạnh mẽ, dứt khoát và thể hiện rõ sự thiếu chuyên nghiệp. Phần vũ đạo của Hari được nhận xét là thua cả các idol thế hệ 4 hiện nay, chứ đừng nói là đủ để chấm thi nhảy.

Trong tập đầu tiên, thành viên các đội thi lần lượt bước vào vòng đấu battle cực căng, giành điểm từ BGK. Với chủ đề "Chỉ điểm kẻ yếu", giám khảo Hari Won cho biết tiêu chí để nhận được sự ủng hộ từ cô là phải "máu", thi đấu hết mình.



Phần nhận xét của Hari Won với các thí sinh bị cho rằng còn thiếu yếu tố chuyên môn, nhận xét "chệch nhịp" tại chương trình có sự xuất hiện của những dancer chuyên nghiệp, bài bản. Nhiều khán giả bày tỏ sự chán nản và khá thất vọng, cho rằng Hari Won được xuất hiện ở Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố chỉ vì biết nói tiếng Hàn. Netizen thậm chí còn cho rằng vai trò của cô khá thừa thãi tại chương trình.

Nhiều người còn đặt lên bàn cân so sánh Hari Won với giám khảo ngang hàng là Diệp Lâm Anh và Woote. Diệp Lâm Anh từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, trong khi đó Wootae - Ngôi sao của Street Man Fighter sinh năm 1991, từng tham gia vào cuộc thi để trở thành thành viên nhóm nhảy mới Mbitious. Anh từng làm việc với các nghệ sĩ như BoA, Super Junior, EXO.

Thời điểm Hari Won được công bố là giám khảo cuộc thi Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ không mạnh về vũ đạo, không phù hợp ngồi ghế nóng và "cầm cân nảy mực" ở chương trình.

Nói về việc kỹ thuật không bằng nhưng lại ngồi ngang hàng với Diệp Lâm Anh, Hari Won từng cho hay: "Bản thân tôi cũng tự nhận thấy là tham gia được chương trình này, đối với tôi, đó là một sự may mắn. Nếu so với tuổi nghề chuyên về dance (nhảy) như Diệp Lâm Anh, Wootae thì tôi không có tên tuổi gì. Tôi cũng không thể nào mà so sánh với 2 nhân vật kia được. Sự thật là như vậy.



Nhưng ban tổ chức Hàn Quốc cũng đã liên hệ với tôi, và họ cũng biết về quá trình tôi thực tập sinh ở Hàn Quốc như thế nào. Họ muốn tôi không cần quá chú trọng về vấn đề chuyên môn hay kỹ thuật như như Diệp Lâm Anh hay Wootae, vì họ cần những giám khảo thấy được khía cạnh ngôi sao của những vũ công và ban tổ chức mong muốn tôi có thể khai thác được điều đó. Tôi nghĩ, nếu mình muốn ngồi ở vị trí đó, tôi cũng phải biết về vũ đạo. Sau đó, tôi cùng với các huấn luyện viên vũ đạo cùng xem lại chương trình và họ đưa ra rất nhiều ý kiến liên quan đến vũ đạo. Thông qua đó, tôi cũng học hỏi được rất nhiều".

Thời điểm còn hoạt động ở Kpop năm 2012, Hari thuộc nhóm nhạc nữ Kiss gồm 4 thành viên mang quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, cô chỉ hoạt động một năm và rời nhóm đến Việt Nam

Trong tập 1, Gia Linh có nickname là Chéc - trưởng nhóm F.E.D, cũng chính là vợ của Hà Lê, một trong những "anh tài" nổi tiếng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có những màn đáp trả căng đét với trưởng nhóm Hanoi X-Girls. Được biết, trước khi tách ra và thành lập F.E.D, cô từng là thành viên chủ chốt của Hanoi X-Girls.

Cô cho rằng các thành viên của Hanoi X-Girls hiện tại nên "tự đứng trên đôi chân của mình" vì đang mang đậm màu sắc của nhóm trưởng ngoài đời. Khi bị Gia Linh đá xéo, Hồng Ngọc có nickname EnV, là trưởng nhóm Hanoi X-Girls cũng tỏ rõ thái độ và không ngần ngại đáp trả: "Đến khi tham chương trình và gặp lại chị Chéc, em mới hiểu định nghĩa tự đứng trên đôi chân của mình là như thế nào. Chắc ý của chị là phản bội những người ở lại và đi tiếp".

Kết thúc tập 1, trận battle giữa hai nhóm Hanoi X-Girls và F.E.D vẫn chưa đi đến hồi kết. Dù chỉ mới mở màn bằng vỏn vẹn 2 trận đấu nhưng tập 1 của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố đã chứng tỏ được sức nóng của riêng mình.

Tập 2 của chương trình Street Woman Fighter Việt Nam – Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 thứ Bảy (03/08/2024) trên kênh HTV7. Được phát lại vào lúc 21h00 trên kênh Youtube Madison Media Group.

Street Woman Fighter - Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố là chương trình truyền hình thực tế sống còn về vũ đạo dành riêng cho các nữ vũ công. Lần đầu tiên ra mắt tại Hàn năm 2021, Street Woman Fighter là một trong những chương trình ăn khách và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Street Woman Fighter được đưa về Việt Nam với tên gọi Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

