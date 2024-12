Hari Won: "Cả tôi và Trấn Thành đều có tính gia trưởng"

Vào tối 15/12, tập đầu tiên của chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất đã được phát sóng. Đây là phiên bản Việt hóa từ gameshow âm nhạc và tình yêu nổi tiếng My boyfriend is better (CJ ENM, Hàn Quốc). Đồng hành cùng chương trình có ban bình luận cố định gồm Hari Won, Diệu Nhi và Sam. Bên cạnh đó còn có các khách mời đặc biệt là Lynk Lee, TikToker Long Chun.

Ngay trong phần đầu của chương trình, từ khóa "gia trưởng mới lo được cho em" của cặp đôi Ngô Trường Giang và Thư Lê đã thu hút sự chú ý của Ban bình luận. Sam đưa ra quan điểm người đàn ông gia trưởng là người thích áp đặt và ít lắng nghe. Khách mời Long Chun cho rằng tính gia trưởng có thể là tốt hay xấu, tùy theo hoàn cảnh: "Trong gia đình, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, em hay sắp đặt và mong muốn nó diễn ra theo ý mình".

Hari Won còn gây chú ý khi cho biết cô và MC Trấn Thành cũng có tính gia trưởng: "Anh Thành với tôi ai cũng có tính gia trưởng hết. Những người làm trụ cột gia đình thường có tính gia trưởng. Người ta sẽ kiếm tiền lo cho gia đình. Gia trưởng mà kiếm được nhiều tiền, thương mình thì được. Nhưng gia trưởng mà xấu tính, không biết lo cho mình, bày đặt làm này làm kia thì cực kỳ ghét".

Hari Won chia sẻ về điểm chung của bản thân và MC Trấn Thành tại chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất

Nữ ca sĩ tiết lộ rằng cả cô và ông xã đều có tính gia trưởng

Trấn Thành và Hari Won nên duyên sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh Viện Ma. Sau 11 tháng hẹn hò, cuối năm 2016, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới sang trọng. Tới thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn ngọt ngào và không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi hot nhất nhì trong showbiz Việt hiện nay

Trong suốt chặng đường bên nhau, cả hai đối diện không ít sóng gió nhưng cuối cùng Trấn Thành và Hari Won luôn là chỗ dựa cho nhau, nắm tay vượt qua thử thách. Về phía Hari Won, cô từng lên tiếng bảo vệ chồng trước những thông tin tiêu cực.

Nam đạo diễn từng bộc bạch: "Mình vẫn thấy vợ đáng yêu trong mắt mình. Trước khi đi làm vẫn muốn hôn vợ, tối đi làm về vẫn muốn ăn gì đó với vợ, có chuyện gì đó vẫn muốn share cùng vợ, tối nào trước khi đi ngủ cũng muốn tám với vợ... Và tôi nghĩ bên kia cũng tương tự”.