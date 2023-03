Hội An là một đô thị cổ xinh đẹp với nhiều nét duyên dáng quyến rũ được thể hiện qua các lễ hội truyền thống, các tòa nhà lịch sử và nhiều nhà hàng ven sông thu hút rất nhiều khách du lịch. Du khách đến đây thường thích đi dạo dọc theo những con đường quanh co khám phá các tòa nhà kiến trúc Đông Á cổ có nhiều nét trang trí hấp dẫn. Nếu đến đây vào dịp rằm (âm lịch), du khách sẽ được thấy một Hội An sống động với hàng trăm chiếc đèn lồng lụa đủ màu thắp sáng đường phố về đêm.