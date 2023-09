Hành trình từ con số 0 đến kỷ lục livestream của Trang Kiến, top 20 KOC VIETNAM 2023

Trang Kiến bắt đầu hành trình làm content creator (KOL) vào tháng 10 năm 2021 khi gia nhập Khởi Việt Media MCN. Trước đó, Trang Kiến chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường, với tính cách mà theo như cô nàng chia sẻ là "khá rụt rè, nhút nhát". Chưa từng nổi tiếng, lại chọn dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, khác biệt hoàn toàn so với tính cách của mình khiến cô nàng đối diện với không ít khó khăn. Tuy vậy, sự chăm chỉ và lòng quyết tâm đã khiến Trang Kiến thay đổi bản thân dần dần, bắt đầu say mê với công việc livestream.



Trang Kiến - một Gen Z với vẻ ngoài nhỏ nhắn khác hẳn với nội tâm mạnh mẽ

Từ tháng 9/2022, Trang Kiến chuyển sang làm KOC review các sản phẩm mỹ phẩm. Những ngày đầu, dù nhiệt tình tương tác nhưng doanh số chỉ dừng ở mức 0 tròn trĩnh, tuy nhiên vẫn không khiến cô nàng nản lòng. Sau đó, doanh thu bắt đầu tăng lên hàng chục, hàng trăm nghìn và dần đạt dấu mốc kỷ lục.

Tháng 12/2022, Trang Kiến có cơ hội hợp tác với nhãn hàng 3CE và đã có phiên livestream đầu tiên đạt doanh số hơn 100 triệu đồng, đánh dấu cột mốc đáng tự hào trên chặng đường làm KOC của mình.

Trang Kiến chuyển sang làm KOC chuyên về mỹ phẩm từ năm 2022

Từ cột mốc này, hành trình của cô nàng sinh năm 2001 có thêm những điểm sáng bất ngờ. Tháng 3/2023, may mắn tiếp tục mỉm cười khi Trang Kiến có cơ hội tham gia vào chiến dịch của nhãn hàng L’Oréal và nhanh chóng tăng doanh số lên mốc 250 triệu đồng. Chỉ 2 tháng sau đó, vào đầu tháng 5/2023, cô nàng và đội ngũ của mình đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp khi đạt được doanh thu kỷ lục 1 tỷ đồng trong một phiên livestream duy nhất, kéo dài 2 ngày 1 đêm. Đây là một kết quả vô cùng ấn tượng cho sự nỗ lực, không ngừng cố gắng và thái độ nghiêm túc với nghề của Trang Kiến cùng ekip Khởi Việt Media MCN.

Trang Kiến cùng đồng đội đạt doanh thu kỷ lục 1 tỷ đồng trong 1 phiên livestream nhãn L'Oréal

Mới đây, Trang Kiến tiếp tục thu nhận thêm một dấu mốc đáng nhớ khi lọt Top 20 chương trình KOC VIETNAM 2023 - cuộc thi tìm kiếm và đào tạo thế hệ KOC tiên phong tại Việt Nam. KOC VIETNAM cũng là show thực tế dành cho những KOC livestream bán hàng, được đầu tư với quy mô khủng, từng lọt top các sự kiện có sức hút lớn nhất mạng xã hội và giành giải thưởng toàn cầu. Đây cũng là sân chơi uy tín dành cho những gương mặt content creator "triệu view" có niềm đam mê giới thiệu những sản phẩm tốt tới người tiêu dùng thông qua khả năng sáng tạo nội dung, sử dụng và đánh giá sản phẩm. Tin rằng, với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Trang Kiến sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa, tới các thứ hạng cao hơn, khẳng định tiềm năng của bản thân và ghi dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả.

Trang Kiến đã xuất sắc vượt qua hàng trăm KOC để lọt vào top 20 KOC Vietnam 2023

Cuộc hành trình từ con số 0 tới kỷ lục livestream 1 tỷ đồng, đồng thời đạt thứ hạng cao tại sân chơi quy mô khủng của Trang Kiến đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về tinh thần trách nhiệm và tinh thần "You Only Live Once" (YOLO). Cô nàng đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể điều chỉnh cuộc đời của mình và đạt được những thành tựu lớn nếu họ dám mơ ước và nỗ lực hành động.