Hành trình "phá kén thành bướm" của Anh Tú Atus, RHYDER và người bạn bí mật sắp được ra mắt

Cuộc sống của mỗi người trẻ giờ đây cũng giống như hành trình chuyển mình từ "kén" trở thành "bướm" vậy: Từ những bước đi đầu tiên đầy ngập ngừng đến khi có thể bay xa với đôi cánh của riêng mình. Và câu chuyện của hai nghệ sĩ trẻ tài năng Anh Tú Atus và RHYDER trong những năm vừa qua chính là minh chứng sống động cho hành trình ấy.

Anh Tú Atus: Hành trình vượt qua khuôn khổ để khẳng định tài năng

Khán giả thường nhớ đến Anh Tú Atus với hình ảnh một diễn viên lãng tử và những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài điển trai ấy là một nghệ sĩ không ngừng nỗ lực để khẳng định mình qua tài năng thật sự.

Thoát khỏi khuôn mẫu của một diễn viên lãng tử, Anh Tú Atus bước vào âm nhạc như một hành trình sáng tạo tự do, chinh phục khán giả bằng nội lực và tâm huyết đáng ngưỡng mộ.

Anh Tú không chỉ dừng lại ở lĩnh vực diễn xuất mà còn tìm kiếm cơ hội bứt phá trong âm nhạc – nơi anh có thể tự do thể hiện cái tôi nghệ thuật và sự sáng tạo của mình. Để đạt được những dấu ấn riêng, Anh Tú không ngừng trau dồi kỹ năng từ diễn xuất, thanh nhạc đến vũ đạo. Những bước chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp anh tạo được dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ trên sân khấu mà còn qua những dự án lớn như Anh Trai Say Hi.

Anh Tú luôn đặt mục tiêu rằng khán giả sẽ nhớ đến mình không chỉ vì ngoại hình cuốn hút, mà còn vì sự đa tài và cống hiến nghiêm túc cho nghệ thuật. Hành trình chuyển mình ấy là minh chứng rõ ràng cho tinh thần học hỏi không ngừng và khát khao khẳng định giá trị bản thân bằng thực lực.

RHYDER: Hành trình nỗ lực, chuyển mình từ "Quán quân The Voice Kids" thành nghệ sĩ đa tài

Hành trình của RHYDER là câu chuyện đầy cảm hứng về sự trưởng thành và nỗ lực bền bỉ. Từng giành danh hiệu Quán quân tại The Voice Kids, RHYDER đã gây ấn tượng với giọng ca nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút. Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức tham gia showbiz sau chiến thắng, anh chọn một hướng đi khác: Tập trung vào việc trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng âm nhạc.

Từ quán quân The Voice Kids, RHYDER đã vượt qua áp lực và chông chênh để khẳng định mình là một nghệ sĩ trưởng thành, sáng tạo và luôn sẵn sàng đổi mới.

Thay cho những bước đi vội vã, RHYDER dành thời gian học hỏi, xây dựng nền tảng vững chắc cho bản thân. Những năm tháng ấy không chỉ giúp RHYDER phát triển tài năng mà còn định hình phong cách nghệ thuật riêng, để anh sẵn sàng đón nhận và tỏa sáng trong những cơ hội đến với mình.

Đến nay, RHYDER đã vượt qua danh xưng "Quán quân Giọng hát Việt nhí" để trở thành một nghệ sĩ đa năng, thử sức trong nhiều thể loại âm nhạc và chinh phục khán giả bằng sự sáng tạo không ngừng. Hành trình của anh là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự kiên trì, nỗ lực và tinh thần không ngừng đổi mới.

Sự kết hợp đặc biệt cùng OPPO Reno13 Series

Điểm chung giữa Anh Tú Atus và RHYDER chính là tinh thần phá kén và vươn mình biến chuyển. Hành trình phá vỡ khuôn mẫu của Anh Tú Atus cũng tương đồng với Reno13 Series – không ngừng nỗ lực vượt qua định kiến "một màu" hay "chỉ đẹp". Với thiết kế cánh bướm độc đáo và công nghệ AI đột phá, Reno13 Series là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ, hiệu suất và tính năng hiện đại. Đây không chỉ là một chiếc smartphone chụp ảnh, mà còn là một thiết bị all-in-one, sẵn sàng đồng hành trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sáng tạo đến sử dụng hàng ngày. Reno13 Series chính là bước chuyển mình mạnh mẽ, định hình tương lai của dòng Reno, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng trẻ hiện đại.

Cách RHYDER tự tin bước ra khỏi "chiếc kén" cũng chính là hình ảnh phản chiếu hành trình sáng tạo không giới hạn của OPPO Reno Series. Từ định vị "Chuyên gia Chân dung", Reno Series đã tiến xa hơn để trở thành một "Chuyên gia AI" thực thụ với những cải tiến vượt bậc trong công nghệ nhiếp ảnh. OPPO không ngừng nghiên cứu, tích hợp các tính năng tiên tiến để mang đến trải nghiệm toàn diện, và sự ra mắt của Reno13 Series chính là minh chứng rõ ràng nhất. Những tính năng mới như Live AI Photography hay chụp ảnh dưới nước (Underwater Shooting) được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, làm việc đến sáng tạo cá nhân, mở ra những góc nhìn hoàn toàn mới cho người dùng.

Anh Tú Atus và RHYDER hội ngộ trong dự án OPPO Reno13 Series – biểu tượng của sự sáng tạo và chuyển mình mạnh mẽ, nơi nghệ thuật và công nghệ hòa quyện để khơi nguồn cảm hứng bay xa.

Từng chi tiết của Reno13 Series như phản chiếu chính hành trình của hai nghệ sĩ trẻ: Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, bền bỉ nhưng đầy sự bay bổng. Reno13 Series đại diện cho sự giao thoa hoàn hảo giữa nghệ thuật và công nghệ, giữa cá tính, cái tôi và tính ứng dụng thực tiễn.

Khám phá sức sáng tạo không giới hạn

Không chỉ thu hút bởi thiết kế ấn tượng, OPPO Reno13 Series còn sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ sáng tạo vượt trội, giúp các bạn trẻ lưu giữ và kể lại những câu chuyện của chính mình.

Tính năng AI Live Photo hoạt động siêu đơn giản nhưng có thể biến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên sống động hơn bao giờ hết. Thích chụp ảnh dưới nước? Cũng không vấn đề luôn vì máy đạt chuẩn IP69 siêu cao cấp! Với Reno13 Series, bạn có thể thoải mái khám phá những góc nhìn hoàn toàn mới, nơi những ranh giới tưởng chừng không thể giờ đây đã bị xóa bỏ.

Với tính năng AI Live Photo và chuẩn chống nước IP69, OPPO Reno13 Series giúp bạn lưu giữ mọi khoảnh khắc sống động, phá vỡ mọi giới hạn sáng tạo!

Bên cạnh đó, công nghệ Xóa vật thể AI 2.0 cùng Tách nền 2.0 sẽ giúp bạn sáng tạo không giới hạn. Chỉ với vài thao tác, những bức ảnh mang phong cách riêng sẽ được hoàn thiện, giúp bạn tự tin khoe cái tôi cá tính ở bất kì đâu.

Hãy cùng chờ đón: Ngày phá kén đang đến gần

Thông điệp này cũng đã phần nào được tái hiện thông qua khung ảnh OOH đầy cảm hứng, nơi nghệ thuật thị giác kết hợp công nghệ hiện đại để truyền tải câu chuyện phá kén một cách mãnh liệt nhất. Hãy cùng chiêm ngưỡng những khung hình sống động, nơi Anh Tú Atus, RHYDER và OPPO Reno13 Series cùng tỏa sáng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "sống động mọi chuyển động".

Những hình ảnh này cũng là những bước đầu tiên thông báo cho sự kết hợp, trong hành trình truyền tải tinh thần, thông điệp cho lần trở lại này OPPO cùng hai anh trai hứa hẹn sẽ còn đưa đến nhiều hoạt động ấn tượng hơn nữa trong tương lai.

Cùng chờ đón sự xuất hiện của OPPO Reno13 Series nhé.

Sắp tới đây, cụ thể là ngày 03.01.2025, Reno13 Series sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang theo tất cả những cảm hứng và tinh thần sáng tạo ấy. Đừng quên theo dõi sự kiện đặc biệt này để cùng chứng kiến sự xuất hiện của Anh Tú Atus, RHYDER và những sản phẩm công nghệ hứa hẹn thay đổi cuộc chơi. Bạn đã sẵn sàng để phá kén và bay cao cùng OPPO Reno13 Series chưa?