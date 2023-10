Hàng xóm kể lại thời khắc lửa bốc cháy tại căn nhà 4 tầng: Mọi người trèo qua hành lang tầng 2 nhảy xuống

Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, đám cháy xuất phát từ tầng hầm, cũng là nơi để xe của căn nhà. Nhiều người đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống và được người dân hỗ trợ.

Chị Vũ Ngọc Minh Châu (hàng xóm) cho hay: “Tôi thấy khói và mùi khét bốc lên từ ngôi nhà, mọi người xung quanh hô hoán cháy. Khi chúng tôi chạy được ra ngoài đường thì lửa đã cháy rất to.

Nhà tôi ngay bên cạnh, khi đó, tôi đang dạy học cho em ruột thì thấy khói bốc lên cùng mùi rất khét, mọi người thất thanh hô hoán cháy. Khi tôi mở cửa đã thấy nhà bên cạnh đang bốc cháy dữ dội, cả nhà tôi lấy khăn bịt mũi rồi chạy xuống thoát nạn. Tôi thấy những người nhà bên cạnh trèo qua hành lang tầng 2 nhảy xuống và được người đi đường cùng hàng xóm đỡ phía dưới. Một chú trên tầng do ngủ say nên đã kẹt ở tầng 4, rất may do được tập huấn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên không bị ngạt khói, vừa được đưa xuống”.

Anh Trần Tương Lai (người trực tiếp giúp đưa người bị nạn xuống đất) cho biết, khi người đi đường hô cháy, anh cùng một người khác đã trèo lên tầng 2 của ngôi nhà kế bên để đỡ 6 người leo qua lan can xuống đất an toàn. Lúc đó tầng 1 có nhiều tiếng nổ, sau đó lửa lan vào xe máy, bốc cháy dữ dội, rồi lan lên tầng 2, cuối cùng bao trùm cả căn nhà, khiến anh và nhiều người bất lực trong việc cứu chữa.

Rất nhiều người dân đã tụ tập khu vực xung quanh

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CHCN), công an quận Hai Bà Trưng đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.



* Theo đó, hồi 23h ngày 12/10, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở số 652, đường Nguyễn Khoái (Q.Hoàng Mai).

Công an quận Hoàng Mai điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định đám cháy xuất phát từ tầng hầm, cũng là nơi để xe của căn nhà. Do bên trong hầm chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh và phát sinh nhiều khói khí độc.

May mắn không có thương vong về người

Sau khoảng 25 phút, ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC tiếp tục làm phun nước làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Rất may không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.