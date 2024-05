Theo thông tin từ người chia sẻ, sự việc diễn ra ở khu vực chợ Mường La (tiều khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La). Thời điểm xảy ra sự việc, bé gái đang chạy theo bạn đi chơi thì gặp người phụ nữ tên L. ở cùng khu lôi vào đánh không rõ lý do.

"Cái đáng nói ở đây con trẻ nó không có làm gì nên tội tình cả mà lại đi đánh con cháu nhà người ta như vậy. Lại là một giáo viên mầm non, thử hỏi có còn ai muốn gửi trẻ cho cô giáo này trông không? Con em nó đang chạy theo bạn thì lôi vào đánh như video kia", người mẹ chia sẻ, trong đoạn clip nghe con vừa khóc vừa nói "cháu xin bà, cháu xin lỗi bà", khiến chị không cầm nổi nước mắt.

Bé gái đang bị người phụ nữ tát tới tấp

Đoạn clip chia sẻ được ít phút sau đó đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.



"Nhưng càng xin bà ấy lại càng lao vào đánh, lấy dép đập và đạp vào đầu con em. May có hàng xóm xung quanh vào can không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Mọi người đã vào can rồi bà còn lao vào đánh và chửi rủa con em thậm tệ. Những ai đã là bố là mẹ chắc hẳn sẽ hiểu được con mình ở trong hoàn cảnh đấy sẽ cảm thấy xót như thế nào", người mẹ chia sẻ sau sự việc.

Liên quan đến thông tin trên, sáng 11/5, trao đổi với chúng tôi, bà Mùa Thị Sinh – phó chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận vụ việc từ gia đình. Theo bà Sinh, hồ sơ đã được bàn giao cho cơ quan công an vào cuộc xác minh, quan điểm sẽ làm rõ, xử lý nghiêm và sẽ thông tin công khai kết quả cho các cơ quan báo chí.