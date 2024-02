Hàng vạn người “đội mưa”, vạ vật đi lễ trong ngày khai hội chùa Hương

Dự kiến số người đổ về chùa Hương trong dịp đầu Xuân tăng cao, Ban Tổ chức lễ hội tập trung các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Lễ hội. Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng ban Quản lý Khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, cho biết: "Chúng tôi thực hiện ra quân ngay từ ngày mùng 2 Tết. Từ mùng 4 Tết có lực lượng tăng cường của Công an Thành phố vào các chốt chặn. Chúng tôi huy động khoảng 150 người thuộc các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, duy trì an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm diễn ra Lễ hội"