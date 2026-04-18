Hàng triệu người tại Sudan sống sót chỉ với 1 bữa ăn mỗi ngày

Bệnh nhân Saidal Altaher, 2 tháng tuổi, đang được điều trị suy dinh dưỡng ở Port Sudan, Sudan, ngày 15/4/2026

Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ Action Against Hunger, CARE International, International Rescue Committee, Mercy Corps và Hội đồng Người tị nạn Na Uy cho biết: "Cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã bước sang năm thứ ba, gây ra nạn đói trên diện rộng và khiến hàng triệu người phải di dời. Tình hình tại Sudan được coi là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới".

"Gần 3 năm xung đột, được đánh dấu bằng bạo lực, di dời và chiến thuật bao vây, đã làm suy yếu một cách có hệ thống hệ thống lương thực của Sudan, dẫn đến nạn đói trên diện rộng" - báo cáo cho biết thêm.

Báo cáo nhấn mạnh rằng hàng triệu gia đình chỉ có thể tiếp cận một bữa ăn mỗi ngày ở 2 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc nội chiến ở Sudan là Bắc Darfur và Nam Kordofan.

"Thường thì họ phải nhịn ăn cả ngày" - báo cáo thông tin rằng nhiều người đã phải ăn lá cây và thức ăn dành cho gia súc để sống sót.

Các tổ chức phi chính phủ cho biết nhiều bếp ăn cộng đồng - được lập ta để chuẩn bị và cung cấp bữa ăn miền phí cho người dân - đang phải vật lộn xoay xở với nguồn thực phẩm khan hiếm khi nguồn lực cạn kiệt.

Báo cáo cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng lương thực ở Sudan đang trở nên trầm trọng hơn do khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ và biến đổi khí hậu.

Vào tháng 4/2023, giao tranh đã nổ ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), dẫn đến làn sóng bạo lực và một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới do con người gây ra. Hơn 12 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và hơn 33 triệu người cần viện trợ nhân đạo.

Hơn 1,3 tỷ Euro viện trợ đã được cam kết tại Hội nghị quốc tế về Sudan ở Berlin, Đức. Khoản viện trợ này nhằm hỗ trợ Sudan - quốc gia Đông Bắc châu Phi đang chìm trong xung đột kéo dài sang năm thứ tư. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nguồn lực nhân đạo toàn cầu ngày càng hạn chế.

Hội nghị kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường và đảm bảo tiếp cận viện trợ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ trong bối cảnh Sudan đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay. Thống kê từ các tổ chức quốc tế cho thấy cuộc nội chiến ở Sudan đã làm ít nhất 59.000 người thiệt mạng, trong đó khoảng 4.300 trẻ em. 19 triệu người ở nước này đang đối mặt với nạn đói trầm trọng. Khoảng 9 triệu người sơ tán trong nước; 4,5 triệu người đã phải chạy trốn sang các nước láng giềng.

(Theo Al Jazeera)