Hành động nhiều người nghĩ là "giúp hộ" có thể khiến chủ tài khoản phải trả giá đắt.

Mới đây, cơ quan Công an vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới lợi dụng tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của công dân để thực hiện các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các giao dịch tài chính trái phép.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, trong đó việc thu thập và sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác là một mắt xích quan trọng.

Theo cơ quan Công an, một trong những thủ đoạn phổ biến là đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với nội dung như "việc nhẹ, lương cao", "không yêu cầu kinh nghiệm", "thu nhập ổn định". Khi người lao động liên hệ, các đối tượng thường yêu cầu mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và bàn giao quyền sử dụng với nhiều lý do khác nhau.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hỗ trợ chi phí làm hộ chiếu, đưa người lao động sang Campuchia làm việc. Tại đây, nhiều trường hợp bị quản lý chặt chẽ, giữ giấy tờ tùy thân và hạn chế liên lạc với bên ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng định kỳ chụp ảnh, quay video khuôn mặt của người lao động để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Những dữ liệu này được sử dụng nhằm xác thực các giao dịch trực tuyến trên tài khoản ngân hàng đứng tên nạn nhân, phục vụ hoạt động chuyển tiền hoặc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Cơ quan Công an cảnh báo, việc cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng có thể kéo theo nhiều rủi ro pháp lý mà không phải ai cũng lường trước

Khi tài khoản bị ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường và tạm khóa, người lao động có thể bị đưa trở về Việt Nam để thực hiện thủ tục mở khóa trước khi tiếp tục bị đưa sang Campuchia. Đến khi các tài khoản không còn khả năng sử dụng, các đối tượng mới trả lại giấy tờ và để người lao động tự trở về nước.

Bên cạnh hình thức trên, cơ quan Công an cũng ghi nhận tình trạng các đối tượng tiếp cận nhân viên hoặc cộng tác viên của một số công ty tài chính, tổ chức tín dụng để thu thập thông tin khách hàng.

Thông qua lời mời làm cộng tác viên với mức thù lao cao, các đối tượng tìm cách lấy hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu xác thực khuôn mặt của khách hàng được thu thập trong quá trình làm hồ sơ tín dụng. Thậm chí, một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để tiếp tục thu thập dữ liệu sinh trắc học.

Những thông tin này sau đó có thể bị sử dụng để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến mà chủ thể thông tin không hề biết. Một số người chỉ phát hiện tài khoản mang tên mình phát sinh giao dịch bất thường khi được cơ quan chức năng mời làm việc để xác minh.

Trước thực trạng này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt trên các ứng dụng, đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Đáng lưu ý, các hành vi liên quan đến việc mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán đều đã được quy định chế tài xử lý.

Theo Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán, hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán từ 1 đến dưới 10 tài khoản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng.

Đối với hành vi liên quan đến từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, mức xử phạt hành chính là từ 150 triệu đến 200 triệu đồng nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, trường hợp cơ quan điều tra xác định việc cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao tài khoản được thực hiện nhằm phục vụ hoặc tiếp tay cho các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tổ chức đánh bạc hoặc các tội phạm khác, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng ngày càng phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thường xuyên kiểm tra các tài khoản đứng tên mình và chỉ thực hiện giao dịch trên các nền tảng chính thức của ngân hàng. Việc không chia sẻ quyền sử dụng tài khoản hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học cho người khác là một trong những biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.