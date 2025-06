Hàng triệu chiếc iPhone sẽ không dùng được Google Chrome

Theo thông tin từ MacRumors, bản cập nhật Chrome sắp tới, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta, sẽ yêu cầu thiết bị phải chạy hệ điều hành iOS 17 trở lên. Quyết định này của Google đi theo lộ trình của Apple, khi "Táo Khuyết" đã ngừng hỗ trợ cập nhật hệ điều hành cho bộ đôi iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X kể từ khi phát hành iOS 17. Hiện tại, vẫn có hàng triệu người trên thế giới đang sử dụng các mẫu điện thoại này.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng các mẫu máy trên sẽ không thể cài đặt các phiên bản Chrome mới và sẽ bị kẹt lại ở phiên bản hiện tại. Tương tự, thay đổi này cũng áp dụng cho các dòng máy tính bảng cũ, bao gồm iPad thế hệ thứ 5, iPad Pro 9,7 inch và iPad Pro 12,9 inch (thế hệ đầu tiên), do phiên bản Chrome mới cũng yêu cầu iPadOS 17.

Chrome sẽ không xuất hiện trên các mẫu điện thoại từ iPhone X trở về trước của Apple

Đây không phải là động thái riêng lẻ của Google trong việc siết chặt hỗ trợ cho các thiết bị cũ. Gần đây, gã khổng lồ tìm kiếm cũng đã phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng YouTube, yêu cầu thiết bị phải chạy tối thiểu iOS 16. Động thái này đã loại bỏ khả năng cập nhật của hàng loạt thiết bị như iPhone 6s, iPhone 7 và iPhone SE thế hệ đầu tiên. Việc đồng loạt ngừng hỗ trợ trên cả YouTube và Chrome cho thấy một chiến lược rõ ràng của Google: tập trung nguồn lực phát triển cho các hệ điều hành mới hơn, nhằm đảm bảo hiệu suất, tính ổn định và đặc biệt là các bản vá bảo mật quan trọng.

Bản cập nhật sắp tới của Chrome sẽ yêu cầu iOS 17 trở lên

Hiện tại, Google chưa công bố ngày phát hành chính thức cho phiên bản Chrome mới. Người dùng các thiết lị bị ảnh hưởng vẫn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản Chrome hiện tại, tuy nhiên, họ sẽ không nhận được bất kỳ tính năng mới hay bản cập nhật bảo mật nào trong tương lai, điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro khi lướt web.

Tuy nhiên, đối với người dùng iPhone thì có thể đây là vấn đề không quá đáng ngại bởi họ vẫn có Safari - trình duyệt "chính chủ" được Apple phát triển. Safari được tối ưu hóa hoàn hảo cho cả phần cứng và phần mềm, giúp máy hoạt động mượt mà và đặc biệt là tiết kiệm pin hơn rõ rệt so với các đối thủ. Hơn nữa, Safari còn ghi điểm mạnh về quyền riêng tư với tính năng Chống theo dõi thông minh (Intelligent Tracking Prevention) được bật mặc định, giúp bảo vệ người dùng khỏi các quảng cáo đeo bám. Trong bối cảnh Chrome sắp ngừng cập nhật cho các dòng máy cũ, việc quay về với Safari không chỉ mang lại sự đồng bộ tuyệt vời với hệ sinh thái Apple (như iCloud Tabs, Handoff) mà còn là giải pháp quan trọng và đáng tin cậy nhất để đảm bảo an toàn an ninh mạng cho thiết bị.