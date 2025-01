Hàng trăm chậu cúc chết cháy ở Bình Định: Công an vào cuộc

Hàng trăm chậu hoa cúc tại Bình Định chết cháy.

Liên quan việc hàng trăm chậu cúc sắp xuất bán phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 bỗng chết cháy hàng loạt, sáng 14/1, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

"Nếu kết quả nước tưới hoa cúc có chất độc thì chúng tôi quyết tìm cho ra thủ phạm để trừng trị làm gương, nếu không sẽ tái diễn. Vì từ trước đến nay, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra tại địa phương ”, ông Cư thông tin

Hàng trăm chậu hoa cúc bị chết cháy, nghi do kẻ xấu hãm hại.

Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định (thị xã An Nhơn) - cho biết, hiện Công an phường đã báo cáo và phối hợp với Công an thị xã An Nhơn vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua báo cáo của Công an phường, vườn hoa cúc của vợ chồng ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, khu vực Kim Châu) thiệt hại 310 chậu hoa cúc, với tổng tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Lý (vợ ông Bùi Văn Trọng) tức tưởi khi bao nhiêu vốn liếng, công sức nửa năm qua đổ sông, đổ biển.

Để kiểm chứng trong nước tưới hoa cúc có độc hay không, ông Lê Trung Hiếu (62 tuổi, trú phường Bình Định) là hàng xóm trồng hoa với vợ chồng ông Trọng đã thử lấy một ít nước từ thùng phuy tưới của ông Trọng, tưới cho một chậu hoa cúc trong vườn nhà mình. Kết quả chậu hoa đã úa và chết ngay sau đó.

" Tôi nghi là có kẻ xấu bỏ thuốc vào phuy nước của vườn bên cạnh, nên mới dẫn đến cơ sự này. Đã trồng cúc bao nhiêu năm nay thì không thể nào nhầm lẫn trong việc pha thuốc, làm chết hàng trăm chậu cúc như vậy được ”, ông Hiếu bức xúc.

Ông Lê Trung Hiếu, hàng xóm vợ chồng ông Trọng thử lấy ít nước trong phuy tưới, cây hoa cúc nhà ông cũng chết cháy sau đó.

Như Báo điện tử VTC News đã thông tin trước đó, hơn 300 chậu hoa cúc chuẩn bị xuất ra thị trường của vợ chồng ông Bùi Văn Trọng bị chết cháy hàng loạt chỉ sau một đêm.

Toàn bộ số hoa cúc nói trên vợ chồng ông đều đã nhận đặt cọc từ thương lái và sẽ xuất đi trong 10 ngày tới. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hoàn toàn mất sạch không thể cứu nổi, toàn bộ công sức và vốn liếng bỏ ra đẩy vợ chồng ông bà vào hoàn cảnh nợ nần, khó khăn.