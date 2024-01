Hàng phở gà Lâm đang hot rần rần trên MXH: Tồn tại hơn 50 năm, ấn tượng đặc biệt bởi thịt gà và bánh phở

Thật ra, phở gà Lâm đã tồn tại từ những năm 1970, tới nay cũng hơn 50 năm tuổi đời. Được biết, sau khi người chủ đầu tiên mất, con gái của cụ đã kế nghiệp, tiếp tục kinh doanh cho đến nay.

Phở gà Lâm là quán quen của nhiều thực khách

Phở Lâm nằm tại số 7 Nam Ngư, được biết đến là hàng phở chuyên gà, gây ấn tượng bởi thịt gà ngon, chắc thịt, da vàng óng, thơm thơm mùi lá chanh thái sợi. Bánh phở ở đây cũng có sự đặc biệt, là loại bánh phở to hơn thông thường, dai dai và không bị bở, cũng là một yếu tố thu hút thực khách. Còn nước dùng được nhiều người khen bởi sự đậm đà, ngọt nước. Được biết độ ngọt của nước dùng là do ninh xương kỹ, đồng thời một phần còn do có thêm mì chính. Thế nên ai không ăn mì chính thì có thể nói trước với người bán hàng.

Phở gà Lâm đặc biệt bởi thịt gà và bánh phở

Trong ấn tượng của nhiều thực khách, bát phở Lâm đầy đặn, nước dùng nóng hổi chan lên vừa đủ làm tái những cọng hành, hoà quyện tạo nên hương thơm nức mũi. Những miếng thịt gà đặt bên trên trông đầy hấp dẫn. Dấm ớt hay tương ớt ở đây cũng là điểm nhấn được nhiều người yêu thích.

Bát phở gà gây ấn tượng với nhiều người

Hàng phở này mở cửa từ 6h30 - 22h hàng ngày, tuy nhiên những ngày gần đây, với lượng khách đông hơn hẳn nên một vài thời điểm hết thịt gà và bánh nên khách hàng đành phải ngậm ngùi ra về. Trò chuyện cùng chủ quán, cô chia sẻ rằng cô thường chỉ đến bán vào buổi sáng, còn buổi chiều sẽ do các con của cô quản lý.

Phở Lâm những ngày gần đây đông khách hơn hẳn

Nếu bạn cũng tò mò về hương vị của phở Lâm, hoặc đơn giản là một thực khách mê phở, mê thịt gà thì phở Lâm cũng là một địa chỉ đáng để thử đó.