Hàng nghìn bông tẩy trang nghi giả nhãn hiệu La Soirée bị phát hiện

Hàng giả - Mối nguy từ những con số biết nói

Theo Công an Thành phố Hà Nội, vào cuối tháng 12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố phối hợp với Cơ quan Quản lý thị trường Thành phố đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của Nguyễn Văn Dưỡng & Phạm Thị Hương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm bông tẩy trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu La Soirée cùng nhiều tang vật vi phạm, bao gồm máy làm bông tẩy trang, thùng carton in nhãn hiệu có dấu hiệu giả mạo, trị giá tương đương hàng thật gần 1 tỷ đồng.

Theo thống kê, hàng giả không chỉ xuất hiện tại các cửa hàng nhỏ lẻ mà còn tràn lan trên các sàn thương mại điện tử lớn. Doanh thu khổng lồ thu về mỗi năm từ các sản phẩm kém chất lượng cho thấy sự tinh vi của đường dây sản xuất hàng giả. Hậu quả là người tiêu dùng phải đối mặt với nguy cơ kích ứng da, viêm nhiễm, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng những sản phẩm này.

La Soirée quyết tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

La Soirée, nhãn hiệu bông tẩy trang hàng đầu Việt Nam thuộc Công ty TNHH La Claire, không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế (FDA, ISO 9001:2015) mà còn cam kết bảo vệ người tiêu dùng bằng việc nâng cao nhận thức qua các chiến dịch truyền thông. Đồng thời, La Soirée còn áp dụng công nghệ nhận diện hàng chính hãng, giúp khách hàng dễ dàng phân biệt thật – giả.

Đại diện La Soirée chia sẻ: "Đấu tranh chống hành giả là việc rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững của thương hiệu Việt.Chúng tôi kiên quyết đồng hành cùng cơ quan chức năng để ngăn chặn hàng giả, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là nghĩa vụ chung của toàn xã hội để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững."

Lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng

Vấn nạn hàng giả không chỉ làm xói mòn uy tín của các thương hiệu chính thống mà còn thách thức lòng tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần duy trì giá trị thật của đồng tiền.

Hãy là người tiêu dùng thông thái, luôn kiểm tra kỹ thông tin và chỉ mua sản phẩm từ các kênh phân phối chính thức. Sự cẩn trọng của bạn chính là lá chắn bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình.

Website & Fanpage chính thức của thương hiệu:

https://lasoiree.com.vn/

https://www.facebook.com/lasoireeofficialvn

Góc nhìn: Vụ phát hiện gần 9.000 sản phẩm bông tẩy trang giả mạo La Soirée không chỉ là một vụ việc đơn thuần, mà là câu chuyện cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta – từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đến người tiêu dùng. Khi ý thức và hành động chung tay, chúng ta có thể đẩy lùi vấn nạn hàng giả, bảo vệ quyền lợi và niềm tin trên thị trường.