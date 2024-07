Hạng mục không nên tiếc tiền khi cải tạo nhà

Móng nhà

Móng nhà là phần quan trọng nhất của ngôi nhà, có vai trò chịu lực toàn bộ công trình. Do đó, bạn cần đầu tư vào việc thi công móng nhà đảm bảo chất lượng, sử dụng vật liệu tốt và tuân thủ các quy trình kỹ thuật. Việc tiết kiệm chi phí cho móng nhà có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nứt nẻ, sụt lún, thậm chí sập đổ nhà.

Khung nhà

Khung nhà bao gồm hệ thống dầm, cột, sàn,... có vai trò chịu lực chính cho ngôi nhà. Do đó, bạn cần lựa chọn vật liệu thi công khung nhà chất lượng cao, có độ bền tốt và đảm bảo khả năng chịu lực. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng có thể khiến khung nhà bị cong vênh, mối mọt, ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Luật Dương gia.

Hệ thống chống thấm

Hệ thống chống thấm bao gồm các lớp chống thấm cho mái, sàn, nhà vệ sinh,... có vai trò ngăn chặn nước thấm dột vào nhà. Việc chống thấm tốt sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi các vấn đề như ẩm mốc, nấm mốc, bong tróc sơn,... Tiết kiệm chi phí cho hệ thống chống thấm có thể dẫn đến những hậu quả như dột nát, ẩm ướt, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của ngôi nhà.

Hệ thống điện nước

Hệ thống điện nước bao gồm hệ thống dây điện, ổ cắm, đường ống nước, thiết bị vệ sinh,... có vai trò cung cấp điện nước cho sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc lựa chọn vật liệu điện nước chất lượng cao, thi công đúng kỹ thuật sẽ giúp hệ thống điện nước hoạt động ổn định, an toàn và tiết kiệm điện nước. Tiết kiệm chi phí cho hệ thống điện nước có thể dẫn đến những nguy cơ như chập cháy, nổ điện, rò rỉ nước,... ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của gia đình.

Cửa chính và cửa sổ

Cửa chính và cửa sổ là những bộ phận quan trọng của ngôi nhà, có vai trò bảo vệ ngôi nhà khỏi trộm cắp, mưa gió và tiếng ồn. Do đó, bạn nên lựa chọn cửa chính và cửa sổ chất lượng cao, có độ bền tốt, an toàn và đảm bảo tính thẩm mỹ. Tiết kiệm chi phí cho cửa chính và cửa sổ có thể khiến ngôi nhà dễ bị trộm cắp, mưa gió ảnh hưởng đến đồ đạc và tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Sơn nhà

Sơn nhà có vai trò bảo vệ tường nhà khỏi các tác động của môi trường và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Do đó, bạn nên lựa chọn loại sơn chất lượng cao, có khả năng chống thấm, chống ẩm mốc và dễ lau chùi. Tiết kiệm chi phí cho sơn nhà có thể khiến tường nhà dễ bị bong tróc, phai màu và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc một số hạng mục khác như: Lát sàn: Nên sử dụng vật liệu lát sàn chất lượng cao, có độ bền tốt và dễ lau chùi. Gạch ốp tường: Nên sử dụng gạch ốp tường có độ bền tốt, chống thấm và dễ lau chùi.

Thiết bị vệ sinh: Nên lựa chọn thiết bị vệ sinh chất lượng cao, có độ bền tốt và tiết kiệm nước.

Cầu thang: Nên sử dụng vật liệu cầu thang chất lượng cao, có độ bền tốt và đảm bảo an toàn.

Tóm lại, việc đầu tư vào những hạng mục quan trọng khi cải tạo nhà sẽ giúp bạn có được một ngôi nhà chất lượng, an toàn và bền đẹp. Việc tiết kiệm chi phí cho những hạng mục này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về lâu dài.