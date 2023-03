Hàng loạt phụ huynh bị lừa mất tiền khi tham gia các group tuyển mẫu nhí: Mượn danh thương hiệu thời trang nổi tiếng, bắt "làm nhiệm vụ" trên Telegram

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook nở rộ các bài đăng và các group "Tuyển người mẫu nhí" với lời quảng cáo hấp dẫn như giúp trẻ tự tin, phát triển kỹ năng sống và có thu nhập cao. Nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con dự tuyển nhưng sau đó bị lừa hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Khi nhập từ khóa "Ảnh mẫu nhí" trên mạng xã hội, lập tức hàng chục trang xuất hiện như "Người mẫu nhí", "Người mẫu ảnh nhí", "Chắp cánh ước mơ mẫu nhí"... Các trang này thường xuyên đăng tải các nội dung tuyển người mẫu nhí "làm việc tại nhà" với chào mời lương, thưởng hấp dẫn, đồng thời gắn thêm thương hiệu các nhãn thời trang nổi tiếng để nhằm lấy lòng tin của mọi người.

Vừa tham gia group model nhí, lập tức hàng loạt "trợ lý viên" vào mời chào

Chị Q. (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, khi vừa bấm tham gia vào group tuyển mẫu nhí trên Facebook, lập tức có 2,3 tài khoản vào nhắn tin tự nhận là CTY THỜI TRANG Và TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI LÂM C. đang cần tuyển mẫu ảnh nhí ONLINE tại nhà. Các đối tượng này chuyên nghiệp đến mức có hẳn những poster thiết kế nói về quyền lợi của bé, gửi mã ứng viên. Sau đó yêu cầu phụ huynh sang Telegram để tham gia "làm nhiệm vụ" cùng các phụ huynh khác để tạo uy tín cho thương hiệu.

Các nhiệm vụ ban đầu chỉ đơn giản là chụp ảnh màn hình website gửi vào group Telegram và nhấn phím 1 để xác nhận. Đến nhiệm vụ cuối cùng thì các đối tượng yêu cầu phụ huynh phải chuyển khoản tiền thanh toán để "đẩy nhanh tiến độ" và "tăng lượng ads cho thương hiệu". Trong group có những "phụ huynh ảo" sẽ giả vờ thắc mắc rồi sau khi tham khảo "trợ lý viên" thì sẽ chuyển khoản cho STK này. Các nạn nhân vì thấy nhiều người làm nên cũng làm theo rồi, dần dà sang các thử thác lớn với số tiền lớn thì sẽ mất trắng.

Group mà chị Q. được mời tham gia "làm nhiệm vụ" nếu muốn ứng tuyển mẫu nhí cho bé

Các chiêu lừa đảo thông dụng nhưng rất nhiều người mắc bẫy

STK của đối tượng lừa đảo, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền

Thương hiệu thời trang lên tiếng cảnh báo khi nhiều phụ huynh sập bẫy

Chị L.T (sinh năm 1990, ở Hà Nội) cho biết, sau khi lướt MXH Facebook, chị T. thấy page "Canifa- Chắp cánh ước mơ mẫu nhí" đăng bài tuyển mẫu nhí cho nhãn hàng, nhìn vào số lượng người theo dõi và các nội dung đăng tải có vẻ uy tín. Chị T. quyết định nhắn cho con gái tham gia trải nghiệm để giúp con tự tin hơn.

Bài quảng cáo lừa đảo tuyển dụng mẫu nhí trên Facebook

Ngay lập tức, chị nhận được tin nhắn phản hồi hệ thống đã xét duyệt con chị trở thành người mẫu nhí cho thương hiệu thời trang, và được giới thiệu kết bạn zalo với một tài khoản tên Mai Linh được gọi là "chuyên viên tư vấn" để trao đổi công việc, sau đó người này tiếp tục cho chị trao đổi với bộ phận nhân sự qua Telegram.

Tin nhắn Zalo của chị T. và đối tượng lừa đảo

Tại nhóm Telegram, chị được một người với tài khoản tên Quang Bình nhận là tư vấn viên giới thiệu về nhóm, những đặc quyền khi tham gia và gửi những nội dung thử thách để nhận tiền.



Đồng thời yêu cầu chị T., mỗi lần được hệ thống gửi nhiệm vụ xuống sẽ có một đường link, bấm vào sẽ hiện ra sản phẩm của công ty, điều chị T. cần làm là nhấn nút yêu thích, tương tác với sản phẩm và chụp lại màn hình gửi lên nhóm.

Khi được thắc mắc về công việc liên quan đến mẫu nhí, có phần chụp ảnh tương tác với link sản phẩm. Người này đưa ra một loạt lợi ích hấp dẫn từ công việc này.

Nội dung như sau: "Hiện tại ban lãnh đạo công ty đưa ra thử thách nhằm 2 mục đích, thứ 1 về tích cực của phụ huynh có muốn gắn bó với công ty và dành thời gian cho bé hay không, thứ 2 về thúc đẩy sản phẩm thương hiệu để sau này bé tham gia sẽ có điểm tựa thương hiệu lớn để phát triển.

Sau khi chị hoàn thành đủ 5/5 sản phẩm hệ thống sẽ có nhiệm vụ tri ân. Với mỗi sản phẩm bán ra thị trường chị và bé sẽ nhận được 10% doanh thu."

Người này còn nhấn mạnh: "Chị lưu ý giúp em nhiệm vụ tri ân chỉ dành cho những Phụ huynh tham gia và hoàn thành đủ 5/5 nhiệm vụ thả tym sản phẩm và thêm giỏ hàng. Để bé sớm trở thành Mẫu ảnh chính thức của công ty nên cố gắng hoàn thành tốt tất cả các hoạt động trong nhóm đưa ra."

Tin nhắn của chị T. và đối tượng lừa đảo qua Telegram

Nhận ra đây là hình thức lừa đảo đã được xem qua nhiều bài viết, chị T. ngay lập tức từ chối, và người tên Bình tư vấn lập tức thoát khoải nhóm chat trên Telegram. Ngay sau đó, chị T. nhắn lại với tài khoản Zalo tên Mai Linh, người này liên tục chửi bới chị bằng những từ ngữ rất khó nghe.



Chị T. chia sẻ: "Với những người quan tâm đến con cái, muốn con được trải nghiệm thì thấy những bài viết như vậy rất quan tâm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu thật kỹ và không nên thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi thấy có vấn đề. Hiện, các trang page lừa đảo được chạy quảng cáo rất nhiều, dễ dàng tiếp cận mọi người. Một số fanpage tuyển người mẫu nhí đã đóng do bị nhiều nạn nhân tố cáo, nhưng các đối tượng này lại mở ra trang khác để tiếp tục lừa đảo. Rất may, trước đó mình cũng đọc được nhiều bài viết về hình thức lừa đảo này nên biết và tránh được. Mình rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, không để có thêm nạn nhân."

Thương hiệu thời trang Canifa cảnh báo về sự việc mạo danh thương hiệu để lừa đảo.

Do có nhiều người bị lừa đã gọi điện, nhắn tin hỏi thương hiệu thời trang Canifa về việc tuyển mẫu nhí khiến công ty phải lên tiếng cảnh báo trên trang website, fanpage chính thức của công ty về việc nhiều cá nhân, tổ chức mạo danh Canifa tuyển dụng người mẫu với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Canifa khẳng định, tất cả thông tin tuyển dụng của thương hiệu chỉ được đăng tải trên website chính thống của Canifa.



Cơ quan Công an cho biết, gần đây xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đó là chiêu thông báo với nội dung "Hợp tác tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh mẫu". Thủ đoạn của đối tượng là thông qua mạng xã hội Facebook hoặc Zalo, Telegram…, nhóm lừa đảo sẽ kết bạn và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Sau khi cha hoặc mẹ "cắn câu", chúng sẽ đưa vào một group chat để mời tham gia thử thách. Thử thách là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, số tiền tăng dần. Thông thường, thử thách thứ 1, 2, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ, nhưng khi số tiền chuyển tăng cao, chúng giở trò. Nếu cú pháp hoặc số tiền chuyển khoản sai sẽ phải chuyển lại cho đúng. Nếu không kịp thời hạn quy định của chúng, phải nộp thêm tiền để được gia hạn, lúc đấy mới được ứng tuyển và hoàn tiền. Nếu không đáp ứng các quy định trên, sẽ bị mất tiền. Đến giai đoạn này, sợ mất tiền nên phụ huynh thường chuyển thêm tiền. Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiếp, vì không đúng cú pháp, cứ như vậy, số tiền tăng dần.