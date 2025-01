Hàng loạt buổi ra mắt và sự kiện giải trí tại Hollywood bị hủy

Amazon MGM Studios và Universal Studios đã hủy bỏ các buổi ra mắt dự kiến vào tối thứ Ba trong tuần này của 2 bộ phim "Unstoppable" và "Wolf Man". Trong khi đó, hãng Paramount và Max đã hủy các buổi ra mắt phim "Better Man" và "The Pitt" dự kiến vào thứ Tư.

Một phát ngôn viên của Paramount cho biết trong một tuyên bố về lý do hủy ra mắt phim của mình: "Do tình hình nguy hiểm ảnh hưởng đến Los Angeles, chúng tôi sẽ hủy buổi ra mắt "Better Man" vào ngày mai. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng tàn khốc do những điều kiện này gây ra và chúng tôi khuyến khích mọi người hãy giữ an toàn và tuân thủ hướng dẫn cũng như lệnh từ các quan chức địa phương và cơ quan chính phủ".

HBO và Max cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một tuyên bố có đoạn: "Do sự thận trọng tuyệt đối đối với tình hình đám cháy Palisades đang diễn ra và cảnh báo gió tiếp tục thổi đến ngày mai, chúng tôi sẽ hủy sự kiện ra mắt phim "The Pitt" vào thứ Tư. Sự an toàn và sức khỏe của những người tham dự, nhân viên và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn những người ứng cứu đầu tiên đã dũng cảm làm việc để bảo vệ cộng đồng của chúng ta và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng. Hãy giữ an toàn nhé!".

"Unstoppable", bộ phim tiểu sử về Anthony Robles có sự tham gia của Jharrel Jerome và Jennifer Lopez, đã có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến sẽ có thảm đỏ và buổi chiếu vào thứ Ba tại DGA ở West Hollywood. Buổi chiếu bắt đầu lúc khoảng 5:30 trước khi kết thúc kịp cho buổi chiếu lúc 7 giờ tối. Jerome và Lopez dự kiến sẽ tham dự cùng với các diễn viên Don Cheadle, Michael Peña, Mykelti Williamson và đạo diễn William Goldenberg. Robles và mẹ anh, Judy Robles cũng tham dự. Tuy nhiên, lịch trình và các hoạt động dành cho phim này cũng đã bị hủy.

Một cảnh trong phim Unstoppable.

"Trước những lo ngại về an toàn ngày hôm nay liên quan đến gió mạnh và cháy rừng bùng phát ở Los Angeles, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng chúng tôi sẽ hủy buổi ra mắt phim "Unstoppable" vào tối nay" - hãng phim cho biết trong một tuyên bố vào chiều thứ Ba - "Mặc dù chúng tôi rất mong được cùng các bạn ăn mừng bộ phim tuyệt vời và đầy cảm hứng này, nhưng an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích mọi người xem "Unstoppable" trên Prime Video, sẽ có trên toàn cầu vào ngày 16/1. Cảm ơn các bạn đã thông cảm và hãy giữ an toàn nhé".

"Thật không may, buổi ra mắt phim "Wolf Man" tối nay đã bị hủy do những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình hình thời tiết xấu đi ở LA và các cuộc sơ tán liên quan" - một đại diện của hãng Universal cho biết trong một email gửi đến những người tham dự buổi ra mắt bộ phim kinh dị có sự tham gia của Christopher Abbott và Julia Garner.

Netflix cũng đã hủy một sự kiện buổi tối đã lên kế hoạch ở Hollywood để ăn mừng bộ phim "Emilia Perez" với ngôi sao Karla Sofía Gascón và các nhạc sĩ/nhà soạn nhạc Camille & Clément. Phim này vừa có chiến thắng rực rỡ tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025.

Buổi ra mắt "The Last Showgirl" của Roadside Attractions dự kiến diễn ra vào ngày 9/1 (giờ địa phương) tại Chinese Theatre Multiplex ở Hollywood cũng đã bị hủy. Theo kế hoạch trước đó, bộ phim sẽ có sự tham gia của các ngôi sao Pamela Anderson, Kiernan Shipka, Brenda Song và Billie Lourd cùng với đạo diễn Gia Coppola, biên kịch Kate Gersten, nhà sản xuất Robert Schwartzman và các nhạc sĩ Miley Cyrus, Andrew Wyatt và Lykke Li.

"Trước tình hình tàn phá ở Quận LA và để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người liên quan, buổi ra mắt phim "The Last Showgirl" của Roadside Attractions tại Los Angeles đã bị hủy" - hãng phim cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng - "Chúng tôi rất biết ơn tất cả những người ứng cứu đầu tiên và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng".

Buổi chiếu phim và tiệc tối cho "A Complete Unknown" do Coach tổ chức tại San Vicente Bungalows vào ngày 9/1 đã bị hoãn lại. Buổi tiệc chiêu đãi đêm khai mạc cho triển lãm ảnh "Dune" dự kiến diễn ra vào cùng đêm tại Leica Gallery LA cũng đã bị hoãn lại. Trong khi đó, nằm trong loạt sự kiện bị hủy do hỏa hoạn còn có buổi trao giải AFI Awards thường niên (dự kiến trước đó vào ngày 10/1 đang được lên lịch lại).

"Với những thảm kịch đang xảy ra ở Los Angeles, tinh thần cộng đồng mà chúng tôi phấn đấu đạt được tại AFI AWARDS sẽ không thể đạt được vào thứ Sáu và vì vậy chúng tôi sẽ hoãn sự kiện này lại" - BTC AFI cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư.

Tiệc trà BAFTA thường niên được tổ chức vào ngày 11/1 tại Khách sạn Four Seasons ở Beverly Hills sẽ không còn diễn ra nữa. Trong một tuyên bố, BTC BAFTA Bắc Mỹ cho biết: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng do các vụ cháy rừng hiện đang ảnh hưởng đến Los Angeles và khu vực rộng lớn hơn, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy Tiệc trà BAFTA vào cuối tuần này. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của tất cả những người liên quan, và chúng tôi hy vọng rằng bạn và những người thân yêu của bạn sẽ an toàn trong thời điểm đầy thử thách này. Chúng tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc đối với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn đang làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ tính mạng và tài sản. Chúng tôi hiểu tác động sâu rộng của cuộc khủng hoảng này đối với nhiều cá nhân và gia đình, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tình hình hiện tại. Hãy cẩn thận và giữ an toàn".

Tính đến tối thứ Ba (theo giờ Mỹ), theo Cảnh sát Santa Monica, cư dân Santa Monica sống ở phía bắc Đại lộ San Vicente đang phải tuân theo lệnh sơ tán ngay lập tức. Cũng vào tối thứ Ba, một đám cháy đã bùng phát ở khu vực Eaton Canyon của Altadena, phía bắc Pasadena. Đám cháy ở khu phố ven biển được cho biết đã gây ra hậu quả nặng nề.