Hàng không làm gì để đảm bảo an toàn bay trong mùa mưa bão?

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay trong mùa mưa bão và các điều kiện thời tiết xấu, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị các cơ quan, đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định của Cục HKVN về công tác đảm bảo an toàn khai thác hoạt động bay; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn khai thác tại cơ sở; chủ động phát hiện các bất cập, mối nguy an toàn và kịp thời khắc phục; tổ chức rà soát các phương án, trang thiết bị phục vụ việc chằng néo, neo buộc các công trình, đài, trạm và neo đậu, phòng chống bão, lốc cho tàu bay.

Cục HKVN yêu cầu Người khai thác tàu bay chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với hoạt động bay.

Chỉ đạo người lái, bộ phận điều hành khai thác bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác chuẩn do Cục HKVN phê chuẩn, các phương thức bay, huấn lệnh không lưu; tập trung chú ý trong quá trình bay, kịp thời liên lạc với cơ sở điều hành bay liên quan khi cần trợ giúp để đảm bảo an toàn chuyến bay.

Rà soát tăng cường công tác chuẩn bị (briefing) trước chuyến bay cho người lái về điều kiện khí tượng và khả năng tiếp thu của các sân bay khai thác để chủ động kế hoạch bay và sử dụng sân bay dự bị phù hợp.

Tăng cường nội dung huấn luyện trong Buồng lái mô phỏng (Simulator) các tình huống hạ cánh trong điều kiện thời tiết bất lợi, thời tiết diễn biến bất ngờ; phân tích, đánh giá nguyên nhân các sự kiện liên quan tới tiếp cận không ổn định; đưa ra biện pháp khắc phục phòng ngừa để giảm tỉ lệ tiếp cận không ổn định đáp ứng mục tiêu của Bộ chỉ số an toàn hàng không…

Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở điều hành bay, kiểm soát viên không lưu liên tục nắm bắt thông tin khí tượng, đặc biệt về các điều kiện thời tiết bất lợi cho hoạt động bay trong khu vực trách nhiệm để chủ động phương án điều hành phù hợp và kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người lái…

Cục HKVN cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng HKQT Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trao đổi, khai thác thông tin dự báo; cảnh báo sớm về thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng tới hoạt động khai thác tại sân bay cho toàn bộ nhân viên hoạt động trong khu bay, các bộ phận liên quan tại Cảng hàng không, khu bay theo quy định, đảm bảo an toàn khai thác.

Giám sát và cung cấp kịp thời thông tin tình trạng đường cất hạ cánh có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay cho cơ sở không lưu liên quan; tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các hố neo đậu tàu bay, hệ thống chằng néo tại nhà ga, các công trình, đài trạm và có phương án khắc phục khi có hỏng hóc xảy ra.

Đối với phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay khi không phục vụ bay phải được tập kết đúng nơi quy định và phải có phương án neo buộc khi có bão, dông, lốc. Đồng thời kiểm tra việc tuân thủ quy định này của các đơn vị có phương tiện, trang thiết bị hoạt động tại khu bay.

Đối với các công trình đang thi công, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị, tập trung thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, cố gắng hoàn thành các hạng mục dở dang trước mùa mưa bão năm nay.

Các công trình tại các cảng hàng không, sân bay đang thi công hoặc nâng cấp, cải tạo có thời gian thi công dài phải có biện pháp tập trung giải quyết phần công trình dưới nước, kết hợp với biện pháp chống va trôi, neo giữ bảo vệ công trình, vật tư, thiết bị khi có bão hay lũ lụt.

Các Cảng vụ hàng không cần tăng cường kiểm tra công tác PCTT&TKCN các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay;yêu cầu các đơn vị hoàn thành ngay việc khắc phục các tồn tại trong công tác PCTT&TKCN trước mùa mưa bão. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động khai thác tại các cảng hàng không, đặc biệt chú trọng khi có tình huống thời tiết xấu, mưa, dông, bão…