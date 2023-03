Hàng chục nghìn người nhập viện do mối nguy ngay trong nhà tắm: Chuyên gia chỉ cách khắc chế với chỉ vài trăm nghìn?

Cụ thể các nhà nghiên cứu dẫn nguồn dữ liệu chăm sóc sức khỏe tại Mỹ giai đoạn 2016 đến 2018 cho biết có gần 60.000 trường hợp phải nhập viện là do bỏng nước máy.

Thậm chí có tới 110 người đã tử vong do cùng nguyên nhân.

Bỏng nước là vết thương do tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi nước rất nóng. Chúng có thể rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng và những người bị bỏng cũng dễ bị các vấn đề khác như nhiễm trùng, mất nước và sốc.

Theo Ủy ban An toàn và Bảo vệ Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), hầu hết người lớn sẽ bị bỏng độ 3 chỉ sau 2 giây tiếp xúc với nước 150 độ, 6 giây với nước 140 độ, 30 giây với nước 130 độ và 5 phút với nước 120 độ.

Và đa phần các trường hợp bị thương và tử vong liên quan đến bỏng nước máy là ở người già và trẻ em dưới 5 tuổi.

Nhìn chung, chi phí chăm sóc sức khỏe trong 3 năm nói trên do bỏng nước máy tiêu tốn gần 240 triệu USD - tức là khoảng 80 triệu USD mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng 54% chi phí được bảo hiểm chi trả - cho thấy người nghèo và người già là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bỏng nước.

Mất chấp các nỗ lực như in các cảnh báo, áp dụng tiêu chuẩn nhiệt độ cao nhất là 120 độ C trên các bình nóng lạnh - các nhà nghiên cứu cho biết Mỹ tụt hậu so với các quốc gia khác khi thực hiện các bước phòng ngừa bỏng nước máy.

Bỏng nước máy vẫn được đánh giá là một "vấn nạn nghiêm trọng" khi 1/4 số ca bỏng nước ở Mỹ là do nguyên nhân này.

Vậy có cách nào khắc phục triệt để nguy cơ này? Theo các nhà nghiên cứu, việc lắp đặt các van trộn điều nhiệt - thứ có giá bán lẻ khoảng 30 USD tại Mỹ (khoảng 700 nghìn đồng) có thể là giải pháp.

Việc các van này trộn nước nóng với nước lạnh trước khi đến vòi phun có thể làm giảm đáng kể số vụ bỏng do nước máy.

Hiện họ đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ sửa đổi các quy tắc sản xuất để yêu cầu các nhà sản xuất đưa chúng vào thành phần không thể thiếu trong các bình nóng lạnh.