Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Ba Na Hills, Đà Nẵng

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Sun Group sẽ được nhượng quyền khai thác độc quyền thương hiệu bánh Maison Eric Kayser Asie LTD (gọi tắt là Maison Kayser) trên toàn lãnh thổ Việt Nam, được phép sử dụng nhãn hiệu, bí quyết sản xuất để phát triển hệ thống cửa hàng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm theo tiêu chuẩn của thương hiệu bánh Maison Kayser.

Sun Group có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu, tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ, đồng thời chỉ được phép sử dụng nguyên liệu, thiết bị từ các nhà cung cấp có sự chấp thuận từ phía Maison Kayser.

Phía Maison Kayser sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Sun Group trong việc cung cấp bí kíp, công thức, quy trình sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nhân sự chủ chốt tại trên toàn hệ thống; Kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông qua các chuyến kiểm tra định kỳ; Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị phù hợp, đồng thời bảo vệ thương hiệu và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Trước mắt, Sun World Ba Na Hills được lựa chọn là điểm đầu tiên tại Việt Nam sẽ có tiệm bánh mang thương hiệu Maison Kayser, dự kiến ra mắt ngay trong năm 2025. Ngoài ra, cũng trong năm nay, Sun Group và Maison Kayser sẽ tiếp tục phối hợp cho ra mắt cửa hàng thứ hai tại Phú Quốc - một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á và là "chủ nhà" của sự kiện APEC 2027, với kỳ vọng mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp cho du khách trong nước và quốc tế. Theo kế hoạch, các tiệm bánh Maison Kayser sẽ lần lượt ra mắt tại các Sun World trên cả nước trong các năm tiếp theo.

Đại diện Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm An – Phó Tổng Giám đốc Sun World, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills chia sẻ: "Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho du khách khi đến với các điểm đến do Sun Group đầu tư. Việc hợp tác với Maison Kayser không chỉ góp phần nâng tầm dịch vụ ẩm thực tại Sun World Ba Na Hills mà còn mang đến cơ hội để du khách trong nước cũng như du khách quốc tế có cơ hội được thưởng thức hương vị bánh mỳ Pháp nguyên bản và chất lượng hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của Maison Kayser sẽ là điểm nhấn đặc biệt, giúp gia tăng sức hấp dẫn không chỉ cho Sun World Ba Na Hills, mà còn góp phần nâng tầm vị thế cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung".

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Rémi Nguyễn Anh Tuấn - Đại diện thương hiệu Maison Kayser tại Việt Nam cũng bày tỏ sự hào hứng: "Maison Kayser luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất trong việc mang đến những chiếc bánh mỳ chất lượng với nguyên liệu hảo hạng và công thức truyền thống của Pháp. Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với sự yêu thích đặc biệt của du khách đối với ẩm thực Pháp, và chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng Sun Group – một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vui chơi, giải trí để đưa thương hiệu bánh Maison Kayser đến các khu du lịch đẳng cấp Sun World và Sun World Ba Na Hills sẽ là điểm đến đầu tiên. Chúng tôi biết Sun World Ba Na Hills không chỉ là một khu du lịch đẳng cấp quốc tế, mà còn là một điểm đến luôn mang đến những trải nghiệm độc đáo, đẳng cấp và khác biệt cho du khách. Chúng tôi mong rằng, sự hiện diện của thương hiệu bánh Maison Kayser sẽ góp phần đem đến những trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo cho du khách đến với Ba Na Hills".

Bánh ngọt Maison Kayser tạo sự khác biệt nhờ sử dụng nguyên liệu lên men tự nhiên, thay vì men công nghiệp (Ảnh minh họa: Maison Kayser)

Maison Kayser được thành lập vào năm 1996 bởi bậc thầy làm bánh Éric Kayser và hiện có hơn 300 cửa hàng tại 26 quốc gia trên toàn thế giới. Thương hiệu này nổi tiếng với những công thức làm bánh truyền thống kết hợp cùng công nghệ hiện đại để tạo ra những chiếc bánh mỳ và bánh ngọt thơm ngon thượng hạng, chinh phục thực khách khắp nơi. Điểm khác biệt của Maison Kayser với các thương hiệu bánh ngọt khác là luôn kiên định sử dụng nguyên liệu lên men tự nhiên, thay vì men công nghiệp, giúp duy trì hương vị bánh thơm ngon đặc biệt và an toàn với thực khách. Ngoài ra, Maison Kayser luôn có sự điều chỉnh hương vị linh hoạt và tinh tế để phù hợp với từng thị trường trên thế giới. Các tiệm bánh mang thương hiệu Maison Kayser cũng được yêu thích nhờ không gian kiến trúc Pháp vô cùng xinh đẹp, tinh tế và dịch vụ cao cấp.

Tiệm bánh mang thương hiệu Maison Kayser cũng được yêu thích nhờ không gian kiến trúc Pháp vô cùng xinh đẹp, tinh tế và dịch vụ cao cấp (Ảnh tiệm bánh tại Paris, Pháp do Maison Kayser cung cấp)

Maison Kayser cũng từng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực làm bánh như "Best Croissant in Paris" (Le Figaro), "New York Best Baguette Award" và "Tokyo Best Baker Award". Sự sáng tạo đỉnh cao của Éric Kayser còn được thể hiện qua phát minh "Fermentolevain™"– thiết bị kiểm soát lên men tự nhiên, góp phần duy trì chất lượng và lan tỏa tinh hoa bánh mì Pháp ra toàn cầu. Maison Kayser không chỉ là một thương hiệu bánh, mà còn được xem là biểu tượng của sự tinh tế, chất lượng và di sản ẩm thực Pháp.

Lễ ký kết hợp đồng nhượng quyền giữa Sun Group và Maison Kayser đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực tại các điểm đến Sun World trên toàn quốc, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các thương hiệu quốc tế danh tiếng. Sự hợp tác này không chỉ mang đến cơ hội phát triển mới cho cả hai bên mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch và ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới.