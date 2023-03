Han So Hee xác nhận hợp tác với Song Hye Kyo bằng một câu khiến fan phấn khích?

Từ tháng 8/2022, truyền thông Hàn đưa tin Song Hye Kyo và Han So Hee được đề nghị hợp tác trong bộ phim kinh dị, bí ẩn The Price of Confession (tựa tạm thời). Từ đó đến nay, đại diễn cả hai nữ diễn viên đều chưa có lời xác nhận chính thức nào. Cho tới tối ngày 16/3 vừa qua, mạng xã hội sục sôi khi Han So Hee bất ngờ đăng tải một hình ảnh chụp chung với đàn chị lên story trang cá nhân. Ngay lập tức, Song Hye Kyo cũng chia sẻ lại hình ảnh này nhưng không kèm theo dòng chú thích nào khiến cho mạng xã hội bùng nổ, hi vọng về một lời xác nhận đóng chung phim trong tương lai gần.



Han So Hee chia sẻ tấm hình chụp chung với đàn chị

Không chỉ dừng lại ở một tấm hình đen trắng, Han So Hee mới đây còn "khuấy đảo" mạng xã hội hơn nữa khi bất ngờ để lại một dòng bình luận trên trang cá nhân của đàn chị: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi." Đây phải chăng là lời xác nhận ngầm rằng hai người sẽ thực sự hợp tác chung trong một dự án phim?

Han So Hee để lại bình luận trên trang cá nhân của Song Hye Kyo

Nếu thực sự hợp tác chung trong dự án The Price of Confession thì Song Hye Kyo sẽ vào vai Song Hye Kyo vào vai Ahn Yoon Soo - một giáo viên mỹ thuật luôn mơ về hạnh phúc bình dị. Bất ngờ cô bị cuốn vào vụ án giết người khó lường và cuộc đời thay đổi hoàn toàn từ đây. Trong khi đó Han So Hee đảm nhận vai Mo Eun - người phụ nữ bí ẩn, có khuynh hướng chống đối xã hội nhưng lại luôn yếu đuối trước một mình Yoon Soo.

Màn hợp tác đáng mong đợi giữa hai mỹ nhân nổi đình đám

Sau hàng loạt pha "thả thính" từ Han So Hee, đại diện hai nữ diễn viên vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Thế nhưng khán giả đã "chắc kèo" về một bom tấn mới với màn bắt tay của hai mỹ nhân nổi danh thuộc hai thế hệ của màn ảnh Hàn. Màn hợp tác này càng được mong chờ hơn khi Han So Hee vốn được mệnh danh là "bản sao Song Hye Kyo" và bộ phim lần này dường như sẽ không có nam chính mà hoàn toàn là do hai người đẹp dẫn dắt.

