Han So Hee khoe eo gợi cảm "chặt chém" sân bay qua Paris, spotlight lại đổ dồn vào clip cam thường làn da phát sáng

Tuần lễ thời trang Paris và Milan hiện đang là tâm điểm chú ý của công chúng, truyền thông toàn cầu. Chuỗi sự kiện thời trang này có sức nóng không tưởng mỗi năm là nhờ màn xuất hiện của hàng loạt mỹ nhân, mỹ nam nổi tiếng khắp thế giới. Các sao Hàn luôn giành phần spotlight đáng kể về mình nếu so với các sao quốc tế. Và một gương mặt không thể không nhắc đến trong Fashion Week 2024 chính là Han So Hee. Sau màn đại náo show Dior Xuân Hè 2024 ở Paris vào ngày 22/1 năm nay, Han So Hee lại một lần nữa qua Pháp để tham dự sự kiện khủng kỷ niệm 20 năm BST của Boucheron trong thời gian tuần lễ thời trang diễn ra.

Lên đồ đời thường cực ngầu, người đẹp Nevertheless vẫn khoe được vòng eo gợi cảm và nhan sắc phát sáng ở sân bay quốc tế Incheon. Chưa đến sự kiện, nữ diễn viên đã tự biến sân bay thành sàn catwalk cho riêng mình, hứa hẹn sẽ đem đến diện mạo không thua kém gì lần gây sốt trước đây một tháng. Nhưng hot hơn cả clip sải bước ở sân bay do Dispatch ghi lại, video Han So Hee lướt qua camera thường của fan mới thật sự là tâm điểm trên Twitter sáng nay. Làn da trắng bóc, cử chỉ dễ thương xỉu của nữ thần nhan sắc xứ Hàn chấp luôn bất cứ góc độ hay chất lượng ống kính nào.

Han So Hee biến sân bay thành sàn catwalk, "chào sân" trước thềm Paris Fashion Week

Han So Hee luôn gây ấn tượng với những bộ cánh sân bay đầy phong cách cá tính, nổi loạn, khác hẳn với hình ảnh nền nã và quyến rũ cô hay theo đuổi khi dự sự kiện hay lên phim. Lần này, nữ diễn viên diện cả cây đen xám, khoe khéo vòng eo trắng ngần giữa sân bay Incheon

Tuy sở hữu vòng eo không chuẩn nhỏ xíu và săn chắc có múi như các nữ idol đình đám, Han So Hee vẫn phối đồ cực khéo léo để tôn lên đặc điểm này cùng tỉ lệ cơ thể trong mơ

Không cần trang điểm đậm như khi đi sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn khiến khán giả mê mẩn đến độ có thể liệt kê ra vô số mỹ từ chỉ để khen ngợi nửa khuôn mặt xinh đẹp không bị lớp khẩu trang che lấp của cô nàng

Nhưng thay vì loạt ảnh rõ nét trên, clip camera thường mờ ảo ghi lại khoảnh khắc nhan sắc phát sáng và thái độ dễ thương của Han So Hee mới là tâm điểm trên MXH

Nữ minh tinh xinh đẹp phát sáng, bất chấp mọi ống kính và điều kiện ánh sáng

Fan còn tung ra ảnh zoom cận mặt chưa chỉnh sửa cho thấy làn da trắng như Bạch Tuyết và nhẵn mịn của Han So Hee dù cô nàng gần như không trang điểm

"Tiểu tam Thế Giới Hôn Nhân" luôn gây ấn tượng với gu thời trang sân bay phá cách, vừa sexy vừa năng động

Sau màn khoe sắc đưa tên tuổi lên tầm cao mới ở Paris hồi tháng 1, nữ diễn viên càng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây sốt ở sự kiện kỷ niệm khủng của nhãn hàng sắp tới

Nguồn: Dispatch, Twitter