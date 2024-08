Han So Hee chia sẻ hình ảnh mới tại Paris

Han So Hee được cho biết đang có khoảng thời gian làm việc tại Pháp và trong thời gian này, nữ diễn viên vừa trải qua bê bối đời tư vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình trên tài khoản mạng xã hội Instagram. Trong những hình ảnh này, nữ diễn viên đã cho người hâm mộ được thấy cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của cô ở Paris và trong tất cả các bức ảnh, Han So Hee đều toát lên nét quyến rũ và phong cách đặc trưng của mình.



Vào ngày 10/8, Han So Hee đã chia sẻ hai bức ảnh mới trên tài khoản Instagram của mình, hé lộ một chút về thời gian cô ở thủ đô nước Pháp. Trong ảnh, cô đi dạo trên đường phố Paris với trang phục đời thường kết hợp các yếu tố giản dị và sang trọng. Han So Hee mặc áo ba lỗ đen kết hợp với quần jeans thiết kế độc đáo và mũ len làm phụ kiện. Với làn da sáng mịn và nụ cười rạng rỡ làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của cô.

Hai bức ảnh mới nhất được Han So Hee chia sẻ. (Ảnh: Han So Hee Instagram)

Người hâm mộ đã nhanh chóng dành cho Han So Hee những lời khen ngợi, để lại những bình luận như "Vẻ đẹp của cô ấy thật không thể tin được"...

Hiện tại, Han So Hee được cho là đang ở Paris, tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Trong đó có cả việc chụp quảng cáo cho các thương hiệu lớn.

Về công việc diễn xuất, sau những lùm xùm về chuyện tình cảm cá nhân, Han So Hee đã nhận lời tham gia dự án phim mới có tên tạm thời là Project Y. Trong phim, cô đã được chọn đóng cùng Jeon Jong Seo. Phim lấy bối cảnh ở quận Gangnam của Seoul, kể về hai người bạn thời thơ ấu khi họ lập kế hoạch đánh cắp 8 tỷ won vàng thỏi trước khi thực hiện cuộc đào tẩu cuối cùng.



Những hình ảnh khác của Han So Hee tại Paris được cô cập nhật trong thời gian qua. (Ảnh: Han So Hee Instagram)

Vào ngày 15/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã thừa nhận mối quan hệ của mình sau khi tin đồn về chuyến đi Hawaii lan rộng. Tuy nhiên, Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol, lại đăng tải dòng tin nhắn khó hiểu với nội dung "Thật thú vị" làm dấy lên nghi ngờ về "mối quan hệ quá cảnh" giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol. Han So Hee đáp lại bằng bài viết mỉa mai nhắm vào Hyeri, nhưng khi tình hình leo thang, cô đã xin lỗi Hyeri và cho rằng hành động của mình thật nhỏ mọn và non nớt. Hyeri cũng gửi lời xin lỗi tới Han So Hee, tưởng chừng như sự việc đã được giải quyết.



Tuy nhiên, vào ngày 29/3, Han So Hee đã đăng tải một bài viết dài bày tỏ cảm xúc bất công và phức tạp về "mối quan hệ quá cảnh", đặt câu hỏi có gì thú vị khi bạn trai cũ có bạn gái mới? Tuy nhiên, ngày hôm sau, Han So Hee và Ryu Jun Yeol thừa nhận đã chia tay, chỉ 14 ngày sau khi công khai mối quan hệ.

Công ty quản lý của Han So Hee bày tỏ lập trường của nữ diễn viên khi tuyên bố: "Họ nhận ra vai trò diễn viên của mình quan trọng hơn. Họ hứa sẽ không lãng phí cảm xúc vào vấn đề cá nhân nữa". Công ty này thừa nhận tình cảm cá nhân của Han So Hee đã gây khó khăn cho cô và công chúng, đồng thời cách thức giao tiếp của cô không phù hợp.

Mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cách xử lý non nớt trước nghi vấn "quan hệ quá cảnh" sau khi thừa nhận mối quan hệ với Ryu Jun Yeol, Han So Hee vẫn nhận được những lời mời từ ngành quảng cáo, phát thanh truyền hình và điện ảnh. Điều này cho thấy hoạt động trong tương lai của cô sẽ không quá nổi bị ảnh hưởng bởi bê bối đời sống cá nhân trong thời gian qua.

Han So Hee đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ "thế hệ MZ" (những người sinh từ 1981 - 2010) nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang độc đáo, quan điểm thẳng thắn và sức hút tự tin. Han So Hee ra mắt vào năm 2017 với bộ phim truyền hình Reunited Worlds và được công nhận qua bộ phim truyền hình The World of the Married (Thế giới hôn nhân) vào năm 2020. Cô đã xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình bằng cách xuất hiện trong các tác phẩm đáng chú ý như Soundtrack #1, My Name, Nevertheless và Gyeogseong Creature.