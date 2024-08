Hàn Quốc có đang quá khắt khe với Suga?

Suga lái xe điện khi say rượu, ghi nhận nồng độ cồn trong máu cao nhất từ trước tới nay từng được ghi nhận trong một vụ DUI (lái xe khi say rượu) liên quan đến các thần tượng Kpop. Cảnh sát xác nhận nồng độ cồn trong máu của Suga là 0,227%, vượt xa người cao thứ hai, Kangta của HOT, ở mức 0,102%, và người cao thứ ba, Shin Hye-sung của Shinhwa, ở mức 0,097 %.



Một số người hâm mộ quốc tế cho rằng, trường hợp của Suga khác vì anh ấy lái xe điện khi say rượu chứ không phải ô tô. Tuy nhiên, theo Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc, xe điện mà Suga sử dụng được phân loại là phương tiện giao thông chứ không phải là xe điện scooter, do đó phải chịu cùng mức phạt như những người lái ô tô khi say rượu.

Suga của BTS trả lời phỏng vấn với các phóng viên tại đồn cảnh sát Yongsan ở Seoul sau khi anh đến để thẩm vấn. (Ảnh: Yonhap)

Nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon cho rằng, quan điểm khác nhau về các vụ án DUI của người Hàn Quốc và các quốc gia khác, cùng những yêu cầu khắt khe về mặt đạo đức với những người nổi tiếng, đã gây ra sự bất đồng quan điểm giữa người hâm mộ trong nước và quốc tế. Trong khi người hâm mộ Hàn Quốc yêu cầu Suga rời BTS thì các fan quốc tế lại thấy vấn đề này không có gì quá to tát.

"Hàn Quốc đã từng khoan dung với những người lái xe khi say rượu. Tuy nhiên vài năm gần đây những vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe khi say rượu tăng cao nên buộc luật pháp nước này phải đưa ra những chế tài mạnh mẽ. Những người nổi tiếng thì lại càng phải tuân thủ một cách chặt chẽ hơn", ông nói.

Mạng xã hội cũng đang khiến các vấn đề liên quan đến người nổi tiếng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí lan truyền cả những thông tin sai sự thật. "Để thu hút sự chú ý, các phương tiện truyền thông ngày càng sản xuất các nội dung có liên quan đến bê bối, đặc biệt là về người nổi tiếng. Xu hướng này cần phải được ngăn chặn. Hãy ưu tiên những thông tin chính xác thay vì ủng hộ những nội dung như vậy", Giáo sư Lee Jong-im thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul nhấn mạnh.