Hàn Quốc "báo động đỏ": Cứ 3 người thì có 1 người béo phì

(Ảnh minh họa: news.kbs.co.kr)

Thực trạng tỉ lệ béo phì tăng vọt làm dấy lên cảnh báo về các bệnh mãn tính liên quan đến thừa cân.

Tờ Korea Times ngày 11/11 dẫn báo cáo mới từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KDCA) cho biết tỉ lệ người trưởng thành Hàn Quốc bị béo phì đã tăng khoảng 1/3 trong thập kỷ qua.

Tính đến năm 2024, cứ 3 người Hàn Quốc thì có một người được xếp vào nhóm béo phì về mặt y tế, làm dấy lên những lo ngại về các bệnh liên quan đến thừa cân. Theo KDCA, 34,4% người trưởng thành Hàn Quốc có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 25 trở lên - dựa trên khảo sát toàn quốc với khoảng 230.000 người từ 19 tuổi trở lên. Con số này tăng mạnh so với mức 26,3% của năm 2015.

Số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ béo phì ở nam giới là 41,4%, trong khi ở nữ giới là 23%, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai giới. Nam giới trong độ tuổi 30 và 40 có tỉ lệ béo phì cao nhất - lần lượt là 53,1% và 50,3%. Trong khi đó, tỉ lệ béo phì ở nữ giới tăng dần theo độ tuổi, đạt mức cao nhất ở nhóm 60 tuổi (26,6%) và nhóm 70 tuổi trở lên (27,9%).

(Ảnh: Korea Herald)

Đáng chú ý, 74,7% nam giới và 78,4% nữ giới cho biết họ đã từng cố gắng giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng ít nhất một lần trong năm vừa qua.

Về địa phương, KDCA nhận định thách thức sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất tại tỉnh Nam Jeolla - nơi tỉ lệ béo phì lên tới 36,8%. Ngược lại, thành phố Sejong - thủ đô hành chính mới thành lập năm 2012 - có tỉ lệ thấp nhất với 29,1%, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền.

KDCA nhấn mạnh: "Tỉ lệ béo phì ở Hàn Quốc vẫn thấp hơn mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), nhưng sự thay đổi lối sống và chế độ ăn ngày càng phương Tây hóa đang thúc đẩy xu hướng tăng đều đặn. Chúng ta cần tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp y tế công cộng".

Theo dữ liệu từ OECD, năm 2023, 36,5% người Hàn Quốc từ 15 tuổi trở lên bị thừa cân hoặc béo phì - thấp hơn mức trung bình 56,4% của các nước OECD, chênh lệch khoảng 20 điểm phần trăm.