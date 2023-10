Halloween ấn tượng tại trung tâm Thủ đô với sự độc đáo của nhà hàng Cheering Beer

Hãy cùng xem Cheering Beer đã làm gì để gây ấn tượng và có gì đặc sắc trong tuần lễ vàng này nhé!



Nhà hàng bia bậc nhất Hoàn Kiếm

Tọa lạc tại một vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội, Cheering cách Hồ Gươm chỉ 2 phút đi bộ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tìm đến và thưởng thức không gian văn hóa ẩm thực cũng như các chương trình nghệ thuật giải trí đặc sắc.

Cheering Beer – Nhà hàng trứ danh của Thủ đô Hà Nội

Cheering gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi chính công trình kiến trúc "Kim tự tháp ngược" – điểm thú vị của nhà hàng đã được đánh giá cao khi nhận giải A+ từ tạp chí kiến trúc danh giá nhất nước Mỹ năm 2014. Điểm nổi bật vì thế làm Cheering thu hút du khách và các bạn trẻ check in.

Cheering Beer gây ấn tượng với thực khách bởi tạo hình vô cùng độc đáo

Cheering lộng lẫy đầy mê hoặc với ý tưởng decor Halloween độc nhất theo chủ đề Recycle

Hưởng ứng tuần lễ Halloween, nhà hàng Cheering Beer đã chú trọng đầu tư vào việc tạo nên một không gian thật mới lạ và cuốn hút. Ý tưởng nguồn từ suy nghĩ "Vì một thành phố xanh" kết hợp giữa nghệ thuật và bảo vệ môi trường, tái sử dụng nguyên vật liệu cũ, Cheering cùng tổ nhóm RIVA1 Studio không chỉ tạo ra một không gian nghệ thuật, giải trí đầy mê hoặc tới khách hàng mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về việc chú trọng đến môi trường của thủ đô.

Trang trí Halloween lấy ý tưởng từ vật liệu tái chế tại nhà hàng Cheering

Các nghệ sĩ trẻ của RIVA1 Studio và Cheering đã đưa vào trong tác phẩm của mình những vật liệu như giấy tái chế, bồn nước nhựa, đĩa CD cũ cùng các nguyên liệu khác để tạo ra một không gian nghệ thuật mới lạ và đầy tính nhân văn.

Sự kiện Halloween đặc biệt tại Cheering Beer khách hàng không nên bỏ lỡ

Vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2023, Cheering tổ chức một sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ tuần lễ Halloween, hứa hẹn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và thú vị. Thời gian diễn ra chương trình từ 18 giờ tới tối muộn.

Chương trình giải trí của sự kiện thực sự đặc biệt với khách mời là DJ Lupin.B – một DJ trẻ nổi tiếng và tài năng sẽ làm cho không khí sự kiện hẳn sôi động cùng dàn line up hot hit hứa hẹn tạo nên không gian nghệ thuật giải trí đỉnh cao để khách hàng thỏa thích tận hưởng bữa tiệc âm thanh ánh sang đáng nhớ ngày Halloween.

Sự kiện chào đón tuần lễ Halloween tại Cheering đang dần nóng lên

Cuối cùng để tăng phần thú vị, Cheering có chương trình Lucky draw, khách hàng cùng tham gia và nhận giải thưởng giá trị 5.000.000đ.

Cheering chào đón Halloween với chương trình siêu hấp dẫn

Điều này không chỉ khuấy động phong trào mà còn là cơ hội để quý khách có thể trải nghiệm nét văn hóa, ẩm thực và du lịch tại nhà hàng Bia hàng đầu thủ đô, rinh về phần quà giá trị trong đêm Halloween đặc biệt này.

Contact for more. Cheers!

Thông tin liên hệ: Nhà hàng Cheering Beer

Hotline: 094 802 3232

Facebook: Cheering Beer – All you need is BEER

Instagram: cheering_02ltk

Website: www.cheeringbeer.vn

Address: Số 2 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội