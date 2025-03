HAIS FUN’d FEST 2025: Mỗi bước chạy, một tương lai

FUN’d FEST năm nay sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2025, từ 7:00 sáng đến 4:00 chiều tại Khuôn viên Trường Quốc Tế Hội An với sự tài trợ của Hoiana Resort & Golf, khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu thế giới 2024, tọa lạc trên 4 km bờ biển hoang sơ của Quảng Nam, gần hai Di sản Thế giới của UNESCO - Phố Cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động nhằm kết nối cộng đồng trong việc hỗ trợ các trẻ em khiếm thính.

Điểm nhấn của ngày hội sẽ là FUN’d RUN, một sự kiện chạy bộ cộng đồng, nơi người tham gia có thể gây quỹ thông qua việc nhận tài trợ từ người thân cho mỗi vòng chạy hoàn thành. Cho dù bạn chọn chạy, đi bộ hay chỉ đơn giản là cổ vũ cho người khác, mỗi bước chân sẽ góp phần trực tiếp vào việc gây quỹ cho Tổ chức Hearing & Beyond.

Sau chạy gây quỹ, chương trình tiếp tục suốt trọn 1 ngày với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hội chợ ẩm thực và mua sắm phong phú, các hoạt động trải nghiệm thú vị và phần bốc thăm may mắn với những giải thưởng giá trị.

Tổ chức Hearing & Beyond, do cô Mái McCann sáng lập nhằm mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cho trẻ em khiếm thính tại Hội An. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình, cô Mái đảm bảo rằng các em kém may mắn hơn sẽ được học tập và có những kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống.

Năm 2023, FUN’d FEST (dưới tên gọi là Spring Fair) đã gây quỹ và tài trợ cho 2 học sinh khiếm thính và tăng lên 3 học sinh trong năm 2024 vừa qua tại Hearing & Beyond. Mục tiêu năm nay là gây quỹ nhiều hơn nữa, giúp Hearing & Beyond có thể tiếp tục cung cấp giáo dục và hỗ trợ cho nhiều em hơn nữa.

Cô Hạnh An, CEO và Nhà sáng lập HAIS, chia sẻ: "Tâm huyết của cô Mái trong việc hỗ trợ những trẻ em khó khăn trong cộng đồng đã thực sự truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Công việc mà đội ngũ Hearing & Beyond đang làm thực sự rất cần thiết và vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi tự hào tiếp tục hỗ trợ sứ mệnh của họ. FUN’d FEST là một cách tuyệt vời để cộng đồng chúng ta cùng nhau chung tay và chúng tôi rất mong chờ vào một năm gây quỹ thành công cho một mục tiêu đầy ý nghĩa như thế này."

Sự kiện cũng sẽ bao gồm chương trình rút thăm trúng thưởng, do Cộng đồng Phụ huynh HAIS tổ chức, với nhiều phần quà hấp dẫn để gây quỹ thêm.

"Tại HAIS, chúng tôi không những cam kết phát triển giáo dục toàn diện mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương. FUN’d FEST thể hiện sức mạnh của sáng tạo, sự đồng cảm và tinh thần cộng đồng chung tay trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến phụ huynh, nhân viên và học sinh của chúng tôi cùng nhau thực hiện sự kiện này," cô Hạnh An chia sẻ thêm.

FUN’d FEST 2025 hứa hẹn sẽ là một ngày không thể nào quên, đầy ắp niềm vui, giải trí và tinh thần cộng đồng, tất cả đều hướng đến việc gây quỹ hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Sự kiện kêu gọi tất cả mọi người tham gia, dù là chạy bộ, đi bộ, hay chỉ đơn giản là cổ vũ cho mục tiêu này. Hãy cùng nhau tạo nên những bước chân ý nghĩa cho Quỹ Hearing & Beyond.

Thông tin sự kiện:

Ngày: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2025

Giờ: 7:00 sáng – 4:00 chiều

Địa điểm: Trường Quốc Tế Hội An, 24 Phan Bà Phiến, Tân An, Hội An

Hoạt động chính: Chạy gây quỹ, bốc thăm may mắn gây quỹ, trình diễn âm nhạc và thời trang, hội chợ mua sắm và ẩm thực.

Để đăng ký và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://haiscares.my.canva.site/vn-hais-fund-fest-25

Về Trường Quốc Tế Hội An (HAIS)

Trường Quốc Tế Hội An (HAIS) là trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới và đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ cho học sinh. Thông qua các sự kiện như FUN’d FEST, HAIS tạo cơ hội cho học sinh có thể tác động tích cực đến cộng đồng và thế giới.

Về Hearing & Beyond

Hearing & Beyond là tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập bởi Mái McCann nhằm cung cấp giáo dục và hỗ trợ cho trẻ em khiếm thính tại Hội An. Quỹ đảm bảo rằng các trẻ em này có cơ hội học tập và xây dựng một tương lai xán lạn hơn.