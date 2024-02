Hải Tú bị soi đã unfollow Sơn Tùng hậu đăng trạng thái gây hoang mang giữa đêm

Rạng sáng 16/2, Hải Tú bỗng trở thành tâm điểm trên MXH khi đăng dòng trạng thái lạ: "No one can change the past" (tạm dịch: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ"). Giữa lúc netizen bàn tán về bài đăng của Hải Tú, cư dân mạng còn phát hiện tài khoản Instagram 412 nghìn người theo dõi của "nàng thơ" đã không còn follow Sơn Tùng. Đến khoảng 3 giờ sáng, cô lại đăng story ngân nga một ca khúc tiếng Pháp. Động thái lạ của Hải Tú khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, gây xôn xao trên khắp các diễn đàn Vbiz. Việc Hải Tú không còn follow "Chủ tịch" khiến nhiều người đồn đoán cả hai đã rạn nứt sau khoảng thời gian vướng tin hẹn hò.

Hải Tú gây xôn xao với bài đăng giữa đêm muộn: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ"

Sơn Tùng từng nằm trong danh sách follow của Hải Tú

Thế nhưng đến hiện tại, danh sách follow của "nàng thơ" chỉ còn 2 tài khoản của công ty

Sơn Tùng - Hải Tú liên tiếp vướng tin đồn tình cảm trong khoảng thời gian dài. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị soi diện đồ cặp, check-in cùng địa điểm. Đặc biệt, cặp đôi còn bị bắt gặp ở nhà riêng của Sơn Tùng những ngày cận Tết, khiến nghi vấn yêu đương càng có thêm cơ sở để khẳng định. Tuy nhiên tới nay, Sơn Tùng và Hải Tú vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Trên MXH, một "bà hàng xóm" tự nhận gần nhà Sơn Tùng ở Thái Bình từng lan truyền tin nam ca sĩ và Hải Tú đã có con. Ngoài ra, người này còn cho biết Hải Tú đang ở quê với bố mẹ Sơn Tùng. Tuy nhiên sau đó, "bà hàng xóm" cho biết đây là câu chuyện được nghe kể lại và có cả những chi tiết được thêm thắt.

Sơn Tùng và Hải Tú trong lần bị bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng