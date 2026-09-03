Hai tài năng trẻ Minh Tít - Jolie Lam vô địch đôi nam nữ U18 Pickleball World Cup 2026

Minh Tít - Jolie Lam lên ngôi tại World Cup, cặp đôi trẻ Việt Nam thắng thuyết phục ở chung kết U18.

Tống Nhật Minh (Minh Tít) và Jolie Lam vừa ghi dấu ấn đáng nhớ khi cùng nhau giành chức vô địch nội dung Mixed Doubles U18 tại Pickleball World Cup 2026. Bộ đôi trẻ của Việt Nam đánh bại Hudson Hall/Circa Luna Sacca với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, khép lại hành trình ấn tượng trên sân chơi thế giới.

Ở trận đấu quyết định, Minh Tít và Jolie Lam nhập cuộc đầy tự tin, phối hợp ăn ý và duy trì sự chủ động trong những thời điểm quan trọng. Cặp đôi Việt Nam nhanh chóng tạo được khoảng cách ở game đầu tiên trước khi giành chiến thắng 15-7. Sang game thứ hai, Hudson Hall/Circa Luna Sacca nỗ lực tìm cách trở lại, nhưng Minh Tít và Jolie Lam vẫn giữ được sự chắc chắn trong từng pha bóng. Hai tay vợt trẻ tiếp tục kiểm soát thế trận và khép lại game đấu với tỷ số 15-11.

Chiến thắng 2-0 giúp Minh Tít và Jolie Lam chính thức trở thành nhà vô địch Mixed Doubles U18 Pickleball World Cup 2026. Đây cũng là một trong những dấu ấn đáng chú ý của pickleball trẻ Việt Nam tại giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà.

Ảnh: Kamito

Ảnh: Kamito

Trước khi bước lên bục cao nhất ở World Cup, cả Minh Tít và Jolie Lam đều đã có thành tích đáng chú ý ở các giải trẻ quốc tế. Tống Nhật Minh từng gây chú ý khi liên tiếp giành HCV đôi nam U18 tại PPA Tour Asia Malaysia Open và Hong Kong Open 2025 cùng Lê Xuân Đức. Tại Hong Kong Open, Minh Tít cũng đánh đôi nam nữ U18 cùng Jolie Lam và giành HCB.

Chính vì vậy, chức vô địch World Cup lần này càng trở nên ý nghĩa với bộ đôi. Từ vị trí á quân ở một giải đấu PPA Tour Asia, Minh Tít và Jolie Lam đã cùng nhau tiến thêm một bước để chạm tay vào danh hiệu lớn trên sân chơi World Cup.

Tại Pickleball World Cup 2026, Tống Nhật Minh và Jolie Lam đều nằm trong đội Junior Việt Nam. Đội trẻ chủ nhà quy tụ những gương mặt nổi bật như Lê Xuân Đức, Phạm Hoài Anh, Bảo Dương, Khang Trần, Sophia Phương Anh và Đan Linh Hương.

Giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9/2026, với các nhóm thi đấu từ Kids, Junior đến Open, Senior và Master. Riêng ngày 3/9 dành cho các nội dung Mixed Doubles Junior từ U10 đến U18, tạo cơ hội để những tay vợt trẻ tranh tài trên sân chơi quốc tế ngay tại Việt Nam.

Với Minh Tít và Jolie Lam, tấm HCV U18 World Cup không chỉ là phần thưởng cho màn trình diễn thuyết phục trong ngày chung kết mà còn cho thấy sự tiến bộ của hai tài năng trẻ sau thời gian liên tục chinh chiến ở các giải đấu quốc tế. Chiến thắng 15-7, 15-11 trước Hudson Hall/Circa Luna Sacca đã khép lại một hành trình đẹp bằng khoảnh khắc hai tay vợt trẻ Việt Nam cầm cờ Việt Nam cùng bước lên vị trí cao nhất.