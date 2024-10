Hai siêu bão Helene và Milton được xếp vào hàng "khét tiếng"

Theo các chuyên gia, trong vòng 45 năm qua, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ đã thống kê được 396 thảm họa thời tiết gây thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD. Trong số 10 cơn bão tốn kém nhất, có đến 8 cơn bão, bao gồm cả Helen và Milton có mức thiệt hại lến đến 50 tỷ USD.

1 tuần sau khi cơn bão Milton đổ bộ, Florida vẫn ngập nặng. Ảnh: ABC

Nghiêm trọng hơn đó là khoảng 95% mức thiệt hại do bão Helen gây ra không được bảo hiểm, khiến nhiều nạn nhân của trận bão rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Kể cả khi điều chỉnh theo lạm phát, thiệt hại do những cơn bão vẫn tăng vọt vì đa phần người dân xây dựng nhà ở những nơi nguy hiểm.

Trong khi đó, chi phí xây dựng lại tăng nhanh hơn lạm phát và biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến bão mạnh hơn và ẩm ướt hơn.

Theo ông John Dickson, Chủ tịch hãng bảo hiểm Aon Edge, những cơn bão ngày nay đơn giản là rất khác so với những cơn bão trước đó. Một trong những điều có thể thấy rõ là hàm lượng năng lượng mà các các cơn bão gây ra có thể giữ lại lớn hơn đáng kể so với trước đây. Các nghiên cứu cho thấy rằng các cơn bão đang trở nên ẩm ướt hơn do sự tích tụ của các khí giữ nhiệt từ việc đốt than, dầu và khí đốt.