Hai sao nữ hôn nhau trên sóng truyền hình gây sốc

Tập 2 của chương trình Street Woman Fighter bản Việt (Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố ) lên sóng với những màn đối đầu kịch tính của từng thành viên trong 6 nhóm nhảy. Một trong những màn so kè gây chú ý nhất thuộc về MAYonair thuộc nhóm SALAD và Cộ (hay còn gọi là Song Linh) đội F.E.D.

Bước vào trận battle, MAYonair đã máu lửa trình diễn những bước nhảy chuyên nghiệp trước người thầy trong nghề của mình. Không chỉ vậy, sau kết thúc cuộc đấu, MAYonair còn bất ngờ trao cho đối thủ một nụ hôn thân mật khiến giám khảo và tất cả thí sinh khác đều ngỡ ngàng, phấn khích. Đáng tiếc, dù thi đấu rất nỗ lực, MAYonair vẫn không thể giành chiến thắng cho đội SALAD ở phần battle này.

Nụ hôn của MAYonair và Cộ khiến mọi người trong show vũ đạo vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích

Là những người bạn thân thiết ngoài đời, MAYonair...

... và Cộ phải đối đầu nhau trong Street Woman Fighter

Kết thúc cuộc đấu, MAYonair tặng cho đối thủ của mình một nụ hôn thân mật

Trước khi trở thành đối thủ trong Street Woman Fighter bản Việt, MAYonair và Cộ có mối quan hệ thân thiết. Cả hai đồng hành với nhau một chặng đường dài và xem nhau như tri kỷ. MAYonair xem Cộ như người thầy vừa dạy nhảy, vừa chăm lo cho cuộc sống của cô. Theo MAYonair, những lời Cộ nói luôn là động lực với cô.

Trên trang cá nhân, MAYonair cũng xúc động chia sẻ về màn đối đầu đặc biệt của mình với Cộ trong Street Woman Fighter bản Việt: "Lúc đó trên sân khấu mình cũng muốn khóc nhưng mà phận làm 'chồng' mình cứ phải gồng mà vượt qua. Sau cùng thì cũng vẫn tự hào với chính mình vì đã dám làm những thứ mà tưởng chừng như chẳng bao giờ nghĩ đến, đó là battle với dancer đỉnh nhất trong lòng - Cộ Cộ. Cảm thấy mình thực sự quá may mắn khi được làm bạn thân với Cộ và cả Chéc, chỉ cần có 2 người bạn này là cuộc đời mình vẫn còn nhiều hy vọng để cố gắng và nỗ lực. Cho dù có thế nào, chúng mình vẫn luôn động viên nhau bước qua nhé! Nếu có kiếp sau, vẫn xin được là 3 chị em".

MAYonair tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997. Cô từng là hiện tượng mạng đình đám khi tham gia Rap Việt mùa 2, với rap name Mai Âm Nhạc. Kể từ cột mốc Rap Việt, Mai Âm Nhạc định hướng nghiêm túc với âm nhạc, đổi tên thành MAYonair. Trước Street Woman Fighter bản Việt, MAYonair còn tham gia chương trình thực tế như Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2 và Sao Nhập Ngũ.

Song Linh (Cộ) là nữ dancer có tiếng. Cô và người chị Gia Linh (vợ Hà Lê) từng tham gia So You Think You Can Dance mùa thứ 4. Sau đó, cặp chị em Gia Linh - Song Linh cùng Đức Việt thành lập nhóm nhảy Hanoi X-Girls, rồi tiến thẳng vào bán kết Asia's Got Talent 2019. Năm 2022, Song Linh cùng MAYonair giành ngôi vị quán quân tại chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo mùa 2.

MAYonair và Cộ là 2 nữ vũ công cá tính, xinh đẹp của Street Woman Fighter bản Việt