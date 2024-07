Hai phụ nữ bị bắt quả tang khi buôn bán mì chính giả

Hai đối tượng và tang vật bị bắt giữ

Ngày 14/7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Thị Bích (sinh năm 1982) và Ngô Thị Vinh (sinh năm 1962) cùng trú tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, ngày 4/7, tổ công tác Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà, phát hiện Lương Thị Bích đang giao hàng cho cửa hàng tạp hóa tại chợ Giao Tác có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra xác định, Bích đang giao hàng cho chị Đ.T 20 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg; 30 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto loại 454g.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người và tang vật về cơ quan công an để làm việc. Theo lời khai của đối tượng, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Ngô Thị Vinh, thu giữ 2 bao tải màu trắng loại 25kg có in chữ nước ngoài, bên trong có chứa mì chính; 1 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg.

Qua điều tra, đối tượng Bích khai nhận các mặt hàng mì chính của hãng Ajinomoto bán ra thị trường có giá cao nên đã nảy sinh ý định mua mì chính giả có giá rẻ để lấy lợi nhuận cao. Thủ đoạn của Bích là mua mì chính giả của Vinh để đóng gói sau đó mang đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.