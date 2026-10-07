Hải Phòng: Nhiều phụ huynh "ngã ngửa" vì tuyển chuyên Nhật bằng bài thi tiếng Anh

Nhiều phụ huynh tại Hải Phòng tỏ ra lo lắng, bức xúc vì phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2027-2028 có tới 50% thí sinh dự thi bằng bài thi tiếng Anh.

Vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật bằng bài thi Tiếng Anh

Giữa tháng 9/2026, UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tại Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, năm học 2027-2028.

Trước đó, 25/8, ông Lương Văn Việt – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng có tờ trình thành phố về phương thức tuyển sinh năm học 2027-2028.

Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Phú có tổng số 19 lớp chuyên ở các môn: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Riêng lớp chuyên Tiếng Nhật sẽ tuyển sinh tối đa không quá 50% chỉ tiêu bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên, chỉ tiêu còn lại tuyển sinh bằng bài thi Tiếng Anh. Phương án này thay thế phương án tuyển sinh 100% lớp 10 chuyên Tiếng Nhật bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên như những năm trước đó.



Ngay sau khi UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương thức tuyển sinh theo đề xuất, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã triển khai kế hoạch này tới các phường, xã, đặc khu và các Trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Phản ứng trước việc này, nhiều phụ huynh tại Hải Phòng lo lắng, lo con em có nguy cơ mất cơ hội vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật năm học 2027-2028 tại Trường THPT chuyên Trần Phú.

Tỷ lệ chọi tăng cao

Chị H.T.T (40 tuổi, ở phường Gia Viên) chia sẻ, con gái chị năm nay học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn. Theo chị, Tiếng Nhật có đặc thù khác với nhiều ngoại ngữ khác và con gái chị đã theo học 3 năm, hiện nay năng lực ở ngưỡng giữa N4 và N3. Năng lực Tiếng Nhật được đánh giá theo thang điểm từ thấp đến cao N5-N4-N3-N2-N1.

Nữ phụ huynh cho rằng, nhiều năm qua Trường THPT chuyên Trần Phú đã tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Nhật bằng bài thi 100% Tiếng Nhật chuyên. Do đó, năm học 2027-2028, thành phố chỉ tuyển sinh chuyên Tiếng Nhật tối đa 50% bằng bài thi Tiếng Nhật và chỉ tiêu còn lại bằng bài thi Tiếng Anh là rất thiệt thòi cho con chị.

Việc này khiến cơ hội để con chị và các bạn học sinh theo học Tiếng Nhật trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật Trường THPT chuyên Trần Phú thấp hơn rất nhiều vì tỷ lệ chọi tăng cao.

Tương tự, con trai anh N.V.H (45 tuổi, ở Lê Chân) đang học lớp 9 một trường THCS trên địa bàn và đã theo học Tiếng Nhật khoảng 4 năm. Anh cho rằng, việc thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Nhật đột ngột như vậy sẽ khiến nhiều gia đình và học sinh không kịp chuyển hướng học tập, thi tuyển kịp thời và nguy cơ uổng phí công sức học tập, ôn luyện trong nhiều năm.

Theo anh, lớp 10 chuyên Tiếng Nhật Trường THPT Trần Phú chỉ tuyển 35 học sinh. Trong đó, 50% học sinh dự thi bằng bài thi Tiếng Anh là không công bằng với các học sinh đã và đang theo học Tiếng Nhật từ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Khi trúng tuyển, học sinh có trình độ Tiếng Nhật (ví dụ N4-N3) học cùng học sinh chưa từng học Tiếng Nhật sẽ gây khó khăn cho công tác đào tạo, giảng dạy của giáo viên. Đồng thời, có sự phân hóa rõ rệt về năng lực Tiếng Nhật giữa 2 nhóm học sinh theo phương án này.

Trong khi đó, 50% học sinh học Tiếng Nhật nhưng không thể vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật sẽ khó có cơ hội thi chuyên Tiếng Anh hoặc các lớp chuyên khác. Việc này làm giảm động lực phấn đấu học tập thi cử vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật của các em học sinh đã theo từ nhiều năm. Ngoài ra, có thể còn ảnh hưởng đến khả năng phát triển con đường sự nghiệp, công việc sau này của các cháu.

Anh N.V.H cho biết, anh cùng gần 100 phụ huynh khác đã gửi tâm thư, đề xuất UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hải Phòng xem xét lại phương án tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú.

Các phụ huynh cũng đề xuất thành phố giữ nguyên phương án 100% chỉ tiêu lớp chuyên Tiếng Nhật năm học 2027-2028 bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên. Đồng thời, nghiên cứu phương án mở rộng quy mô 2 lớp chuyên Tiếng Nhật, gồm: Nhật - Nhật và Nhật - Anh và có lộ trình phù hợp để phụ huynh và học sinh có kế hoạch học tập, thi cử.