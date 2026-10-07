Đã có kết quả xác minh vụ tài khoản "lạ" tố một đêm học sinh tiểu học phải làm hơn 10 trang A4 bài tập

Nhà trường đã làm việc với 41 phụ huynh của lớp. Tất cả đều cho biết không đăng tải, chia sẻ nội dung phản ánh trên Facebook và không có việc giáo viên giao bài tập về nhà đến 10 trang A4.

Theo đó, vào ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bình Định (Gia Lai) giao nhiều bài tập về nhà, gây áp lực cho học sinh. Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng bài phản ánh việc con mình chịu áp lực trong học tập tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định, đồng thời nêu tên cô giáo Q.T.M.H. - giáo viên chủ nhiệm lớp.

Theo nội dung bài đăng, một đêm mà các cháu phải chép bài học, bài tập về nhà, chuẩn bị bài học mới hơn 10 trang A4. Gia đình cũng phải ngồi căng mắt chỉ con để hoàn thành khối lượng. Người đăng cho rằng việc giáo viên giao bài tập về nhà là cần thiết cho học sinh, nhưng cần xem xét lại khối lượng nhằm tránh tạo áp lực cho các em.

Nắm bắt được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, UBND phường Bình Định đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định xác minh, làm rõ nội dung và báo cáo kết quả.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định (Gia Lai). (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Ngày 6/10, thông tin trên Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Bình Định, tỉnh Gia Lai - ông Lê Quốc Cường cho biết, đã có kết quả xác minh bước đầu về nội dung trên Facebook phản ánh giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3, Trường Tiểu học số 1 Bình Định, giao lượng bài tập lớn khiến học sinh chịu áp lực.

Theo ông Cường, giáo viên liên quan cho biết không photo hoặc phát trang A4 nào cho học sinh trong lớp mang về nhà làm bài tập. Nhà trường cũng làm việc với 41 phụ huynh của lớp. Tất cả đều cho biết không đăng tải, chia sẻ nội dung phản ánh trên Facebook và không có việc giáo viên giao bài tập về nhà đến 10 trang A4. Qua làm việc với tổ bộ môn, nhà trường cũng chưa phát hiện trường hợp giao bài tập về nhà cho học sinh.

UBND phường Bình Định thông tin cụ thể kết quả làm việc bước đầu với cô Q.T.M.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3, và Ban đại diện phụ huynh học sinh, nhà trường xác định không có tình trạng giáo viên giao bài tập về nhà với khối lượng như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Định, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh tài khoản Facebook đăng tải nội dung phản ánh. Qua xác minh ban đầu, đây là tài khoản ảo, ẩn danh và không phải tài khoản của cha mẹ học sinh lớp 5A3.

Nhà trường và địa phương đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để làm rõ thực hư thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.