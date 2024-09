Hải Phòng khôi phục hoạt động biển sau bão Yagi

Theo nội dung cuộc họp của UBND TP. Hải Phòng , hoạt động biển tại Hải Phòng được khôi phục từ 12h ngày 9/9. Đại diện các ngành điện lực, cấp thoát nước, viễn thông trên địa bàn thành phố báo cáo đã hoàn thành từ 60 đến 80% khối lượng công việc, trừ hai địa bàn bị chia cắt là huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Để đảm bảo hoạt động trở lại của phà bến Cái Viềng , Cát Hải, UBND thành phố giao UBND huyện Cát Hải chủ trì, cùng các lực lượng tổ chức thu gom rác thải, vật liệu tại các đầu bến đảm bảo an toàn chạy tàu. Tại huyện Bạch Long Vĩ, UBND huyện chủ trì, cùng các cơ quan liên quan bố trí phương tiện, vật tư, cử cán bộ hỗ trợ để khôi phục sớm nhất các hoạt động trên đảo.

Xử lý cây gãy đổ trên đường phố. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân yêu cầu các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông trên địa bàn thành phố khẩn trương tổ chức khôi phục cơ bản các dịch vụ đến người dùng trước 18h ngày 9/9.

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo khắc phục, thu gom hoàn toàn các vật liệu thải, cành cây gãy đổ đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông khu vực nội thành trong ngày 10/9.

Tuyến phà nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà hoạt động trở lại từ 12h ngày 9/9.

Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố Hải Phòng sẵn sàng huy động lực lượng, chủ động hỗ trợ các ngành, địa phương công tác khắc phục hậu quả bão và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu khẩn trương hoàn thành cấp điện, nước, ổn định thông tin liên lạc, giao thông, môi trường bảo đảm sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trước đó, từ trưa 6/9, UBND thành phố ra thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long và hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo. Sau khi bão số 3 quét qua, hệ thống đèn điện và các cột điện, biển báo, cây xanh trên địa bàn quận Đồ Sơn gãy đổ, hỏng nghiêm trọng.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, điểm tham quan du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch, … đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch.