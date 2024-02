Hải Phòng: Dập tắt 2 đám cháy trong ngày mùng 3 Tết

Đám cháy bùng phát vào khoảng 18h30’ đêm 12/2 (mùng 3 Tết). Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, Công an huyện Thủy Nguyên đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 40 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện và 60 cán bộ Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân cùng lực lượng tại chỗ của xã Thủy Sơn tổ chức dập lửa. Lực lượng chức năng cũng nỗ lực phong tỏa không để đám cháy lan rộng.

Diện tích khu vực cháy chủ yếu là thảm thực bì.

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến sáng ngày 13/2, các lực lượng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Diện tích khu vực cháy chủ yếu là thảm thực bì. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Trước đó, hồi 11h20' ngày 12/2, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng xay nhựa và ép giấy tại xã An Đồng, huyện An Dương. Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Công an thành phố Hải Phòng) cùng nhiều lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện để dập lửa.