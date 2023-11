Hải Phòng: Danh tính người phụ nữ vào UBND xã lớn tiếng mắng chửi cán bộ

Chiều 26/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ đứng giữa sân trụ sở UBND xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) chửi bới, đạp đổ một số xe máy.

Người phụ nữ này là Lê Thị Thảo (SN 1997, trú tại xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hoá).

Người phụ nữ náo loạn trụ sở UBND xã ở Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, lúc 8h15 ngày 25/11, Công an xã An Đồng tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của Lê Thị Thảo về việc bị 2 người trong câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe (ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng) chửi bới, lăng mạ.

Lúc 14h15 cùng ngày, Thảo đi xe ô tô BKS 36A-522.93 vào trụ sở UBND xã An Đồng, đứng giữa sân chửi bới, đạp đổ một số xe máy, ném gạch đá ra sân, dùng điện thoại quay video, làm 2 xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao người phụ nữ này cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.

Hàng loạt xe máy dựng ở sân trụ sở UBND xã An Đồng bị đạp đổ. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi xe ô tô màu trắng vào trụ sở UBND xã An Đồng.

Theo nội dung đoạn clip, khi thấy một người đi qua, người phụ nữ này liên tục chửi bới và có những lời lẽ thô tục.

"Cán bộ chết hết rồi à. Gọi trưởng công an xã ra đây gặp tao, không phải trốn. Cút ra khỏi khu vực này nếu không liên quan. Còn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Sáng đã làm việc cả buổi sáng rồi, lên đây đã gọi điện rồi, giờ không có ai cả", người phụ nữ này vừa chửi bới vừa giận dữ ném chìa khoá xuống đất.

Không những thế, người phụ nữ này còn đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân UBND xã và có những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi ngang ngược và lời lẽ thiếu chuẩn mực của người phụ nữ này khi đang đứng ngay trong sân UBND xã.

Ngay khi sự việc xảy ra, UBND xã An Đồng đã báo cáo sự việc tới Công an huyện An Dương. Người phụ nữ này được đưa về trụ sở công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.