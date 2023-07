Hải Phòng cấm biển, gần 2.000 du khách kẹt tại đảo Cát Bà

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Talim), địa phương phải tạm dừng toàn bộ hoạt động tham quan du lịch, vui chơi giải trí, tắm biển trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà ; đình chỉ hoạt động các tuyến vận tải đường thủy nội địa, đường bộ.



Theo huyện Cát Hải để đảm bảo an toàn, địa phương đã tạm dừng hoạt động Bến phà Gót - Cái Viềng từ tối 17/7. Do đó, có khoảng gần 2.000 du khách mắc kẹt, chưa thể về đất liền.

Huyện Cát Hải đã thông báo tới chủ các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ có chính sách hỗ trợ giảm 50% giá phòng và các dịch vụ cho khách bị mắc kẹt, bị ảnh hưởng do bão.

Dự kiến sáng 19/7, khi bão tan và đủ điều kiện an toàn, địa phương sẽ hoạt động trở lại bến phà phục vụ vận tải khách và phương tiện trở về đất liền.

Gần 2.000 du khách bị mắc kẹt, phải ở trên đảo Cát Bà thêm một đêm.

Anh Ngọc (27 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh cùng bạn đặt chuyến du lịch ở Cát Bà 3 ngày 2 đêm từ trước. Chuyến đi trước thời điểm cơn bão Talim đổ bộ 2 ngày, do đó anh và người thân không thể có chuyến tham quan, tắm biển trên vịnh Lan Hạ. Kết thúc chuyến đi đúng thời điểm bão Talim đổ bộ, anh và người thân bị mắc kẹt trên đảo Cát Bà do cấm phà.

Nam du khách ở Hà Nội cũng cho biết, trưa 18/7, hàng trăm du khách ở cùng khách sạn anh nháo nhác check-out, trả phòng. Một số khách may mắn đặt được phòng, còn hàng trăm khách khác buộc phải đổi khách sạn, chuyển sang ở nhà nghỉ do hết phòng, hết thời gian sử dụng dịch vụ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng, các đơn vị trực thuộc đã kiểm đếm, thông báo cho 1.918 phương tiện/6.014 lao động; 156 lồng bè/342 lao động; 4 chòi canh/5 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh…

Ngư dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trên vịnh ở Cát Bà.

Ngư dân ở Đồ Sơn gia cố trên tàu cá.

Huyện Bạch Long Vĩ đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão; rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm dự trữ; triển khai phòng, chống bão đối với các phương tiện tầu thuyền; kiểm đếm thường xuyên tầu thuyền hoạt động trên biển và neo đậu trong âu cảng…

Huyện Cát Hải chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ 12h ngày 17/7; tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền và ngư dân về nơi tránh trú an toàn; tổ chức hướng dẫn neo đậu cho các tàu, thuyền; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn…

Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó bão lũ

Chiều 18/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng thủy văn, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn, đã làm việc trực tuyến với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lạng Sơn.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, dự báo từ 18/7 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 – 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, gió mạnh dần lên cấp 5 – 6, giật cấp 8. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đứng trước tình hình kể trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT – cơ quan thường trực phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng, triển khai kế hoạch và phương án ứng phó. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thi công một số công trình phục vụ phòng chống thiên tai… Lạng Sơn thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” ở địa phương đem lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, tổng số người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai là 12.036 người.

Suốt một ngày mưa, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện một số điểm ngập, úng. Ảnh: TL

Học sinh và người dân địa phương phòng chống mưa, lũ. Ảnh: Duy Chiến

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Lạng Sơn; đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.