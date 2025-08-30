Hai ngôi sao nữ nhiều lần đeo nhẫn cưới nhất Hollywood

Theo thống kê, với 4 lần đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út, tổng giá trị số nhẫn của Jennifer Lopez lên tới gần 20 triệu USD. Trong khi đó, tổng giá trị 3 chiếc nhẫn của người thừa kế dòng họ Hilton là khoảng gần 10 triệu USD.

Hãy cùng chiêm ngưỡng số nhẫn cưới mà hai nữ diễn viên đã từng đeo!

Jennifer Lopez & Marc Anthony

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 4 triệu USD

(Ảnh: JustJared)

Năm 2004, ca sĩ Marc Anthony đã chính thức cầu hôn nữ diễn viên Jennifer Lopez bằng một chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt, sở hữu viên kim cương xanh nhạt cỡ lớn nặng khoảng 8,5 carat. Thiết kế nổi bật với kiểu cắt radiant (cắt sáng kiểu chữ nhật) kết hợp cùng các viên kim cương trapezoid (hình thang) hai bên, tạo nên tổng thể sang trọng và độc đáo.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiếc nhẫn được chế tác bởi thương hiệu Harry Winston và có giá trị ước tính khoảng 4 triệu USD. Dù cuộc hôn nhân của cặp đôi kết thúc vào năm 2014 sau 10 năm gắn bó, chiếc nhẫn kim cương xanh này vẫn được xem là một trong những mẫu nhẫn đính hôn đắt giá và ấn tượng nhất từng thuộc về các ngôi sao Hollywood.

Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1 – 5 triệu USD

Sau khi ly hôn với Marc Anthony, Jennifer Lopez từng đính hôn với ngôi sao bóng chày MLB Alex Rodriguez. Cặp đôi chính thức thông báo về việc đính hôn vào năm 2019, nhưng sau đó đã chia tay vào năm 2021. Tuy nhiên, chiếc nhẫn đính hôn nổi bật mà Alex tặng Jennifer vẫn được xem là một trong những món trang sức đắt giá nhất trong giới sao.

(Ảnh: JustJared)

Mặc dù cặp đôi không tiết lộ chi tiết về viên kim cương trên nhẫn, các chuyên gia ước tính viên đá trung tâm có trọng lượng dao động từ 12 đến 20 carat. Theo đánh giá từ các thợ kim hoàn uy tín, giá trị của chiếc nhẫn ít nhất là 1 triệu USD, thậm chí có nguồn tin cho rằng Alex đã chi tới 5 triệu USD để sở hữu món trang sức đặc biệt này.

Jennifer Lopez & Ben Affleck (Hai lần)

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1,2 triệu USD & 10 triệu USD

Mối quan hệ “lên xuống” nhiều lần của Jennifer Lopez và Ben Affleck luôn thu hút sự chú ý của truyền thông, đặc biệt khi họ từng hai lần đính hôn và sở hữu hai chiếc nhẫn đính hôn vô cùng đắt giá.

(Ảnh: JustJared)

Năm 2002, Ben đã cầu hôn nữ ca sĩ kiêm diễn viên bằng một viên kim cương màu hồng nhạt, với trọng lượng được cho là hơn 6 carat. Sau nhiều năm chia xa, khi quyết định tái hợp vào năm 2022, Ben tiếp tục gây ấn tượng với một chiếc nhẫn đính hôn độc đáo khác. Lần này, anh chọn viên kim cương màu xanh lá, cắt cushion, có trọng lượng khoảng 8,5 carat.

Chiếc nhẫn đầu tiên được đồn đoán có giá trị khoảng 1,2 triệu USD, trong khi chiếc nhẫn thứ hai khiến nhiều chuyên gia ước tính có thể lên tới 10 triệu USD.

Paris Hilton & Carter Reum

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 2 triệu USD

Năm 2021, doanh nhân Carter Reum đã chính thức cầu hôn Paris Hilton bằng một chiếc nhẫn đính hôn có kích thước ấn tượng và giá trị đặc biệt. Chiếc nhẫn được chế tác riêng bởi thợ kim hoàn Jean Dousset, với thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân.

(Ảnh: JustJared)

Theo chia sẻ với tạp chí The Knot, Jean Dousset cho biết Carter đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết nhỏ để thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho Paris Hilton. Chiếc nhẫn mang phong cách cổ điển, nổi bật với viên kim cương cắt hình chữ nhật (emerald) ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng hai viên kim cương baguette thanh mảnh hai bên. Thiết kế được chế tác tỉ mỉ, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ tinh tế của người đặt làm. Với độ tinh xảo và giá trị đá quý sử dụng, chiếc nhẫn này được giới chuyên gia ước tính có giá trị lên tới 2 triệu USD.

Paris Hilton & Chris Zylka

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 2 triệu USD

Trước khi kết hôn với doanh nhân Carter Reum, Paris Hilton từng đính hôn với nam diễn viên Chris Zylka vào năm 2018. Tại thời điểm đó, cô khiến công chúng choáng ngợp khi công bố chiếc nhẫn đính hôn sở hữu viên kim cương hình giọt nước nặng tới 20 carat, bao quanh bởi viền kim cương nhỏ theo thiết kế halo sang trọng. Món trang sức nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

(Ảnh: JustJared)

Theo các chuyên gia, chiếc nhẫn được định giá khoảng 2 triệu USD. Sau khi mối quan hệ giữa Paris và Chris kết thúc, nhiều nguồn tin cho biết cô vẫn giữ lại chiếc nhẫn. Một số báo cáo cho rằng đây là món quà từ một người bạn thân trong ngành kim hoàn, và Chris Zylka không phải là người trực tiếp chi trả cho thiết kế đắt giá này.

Paris Hilton & Paris Latsis

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 4 triệu USD

Paris Hilton – biểu tượng thời trang từ giữa những năm 2000 – luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với những chiếc nhẫn đính hôn sang trọng và đắt giá. Trước khi kết hôn với Carter Reum, cô từng đính hôn với đại gia ngành vận tải biển người Hy Lạp – Paris Latsis. Chiếc nhẫn lớn mà cô đeo lần đầu được phát hiện vào năm 2005, tuy nhiên cặp đôi đã chia tay chỉ trong cùng năm đó.

(Ảnh: JustJared)

Dù không tiến tới lễ đường, chiếc nhẫn đính hôn khủng mà Paris từng nhận vẫn được xếp vào danh sách những chiếc nhẫn đắt đỏ nhất của các ngôi sao.

Theo thông tin, Paris được quyền lựa chọn từ nhiều mẫu nhẫn và đã chọn viên kim cương cắt emerald (hình chữ nhật) lớn, được nhấn nhá bởi các viên kim cương nhỏ hơn, tất cả được gắn trên nền bạch kim sang trọng. Viên đá trung tâm có trọng lượng lên tới 24 carat, và theo đồn đoán, chiếc nhẫn này có giá trị khoảng 4 triệu USD.